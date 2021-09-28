TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Dolarda yükselişin sürmesi için bir neden yok

Dolar/TL Eylül ayına 8,30’un altında başladıktan sonra yüzde 7’den fazla yükselişle 8,88 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Geçen hafta TCMB’nin faiz indirim kararından sonra 20 kuruştan fazla artış kaydeden dolar kuru haftanın ikinci günü 8,81 civarında işlem görüyor.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, T24 yazarı Barış Soydan'a doların yükselişine ilişkin açıklama yaptı.

"DOLARDA YÜKSELİŞİN SÜRMESİ İÇİN BİR NEDEN YOK"

Soydan, Merkez Bankası Başkanı'nın 'doların yükselmesi için bir neden olmadığını' dile getirdiğini ifade etti.

Soydan yazısında, 'Kavcıoğlu'nun alınan önlemlerle bir yıl içinde rezervlere yaklaşık 50 milyar dolarak yakın para geleceğini ön gördüklerini de' aktardı.

Merkez Bankası para politikasının enflasyonu tek başına indirmeye yeterli olmadığını belirten Kavcıoğlu, "Gıda fiyatlarındaki artış için tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor" dedi.



