Altın fiyatlarında asıl zam sahtesine gelmiş! Duyan şaşırıyor! Geçen yıl 10 TL’ye satılıyordu ama…

Altın fiyatları el yakınca imitasyon bileziklere talep arttı ama sahte altın fiyatı da yerinde durmadı, o da 2-3 kat zamlanınca vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.

Altın fiyatları değerine değer katarken sahte altının fiyatının da neredeyse 3 kat zamlandığı ortaya çıktı. Geçen yıl kalınlığına göre 80 ila 150 lira arasında değişen sahte altınların fiyatı bu yıl 300 ila 500 lira arasında değişiyor. Show Haber'in aktardığına göre; gerçeğini almaya kalktığınızda yaklaşık 30 TL tutarında olan kalın bir imitasyon bileziğin fiyatı da 750-800 TL’ye kadar çıktı. Aynı sahte bileziği geçen yıl ise 200-250 TL’ye alınabildiği belirtildi. Geçen yıl 10 TL’ye satılan imitasyon bir çeyrek altının fiyatı da bu sene 100 TL’ye satılmaya başlandı.

Gerçek altının getirisinde de durum geçen yıla göre daha kazançlı olsa da sahte altın fiyatlarının bir yıl içerisinde 3 kat arması duyanları şaşkına çevirdi.

