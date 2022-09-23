Altın fiyatlarında faiz hareketliliği! Uzmanlar rekor için tarih verdi

Son dakika: Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken vatandaşlar, "Gram altındaki yükseliş devam edecek mi? sorularının cevabını araştırmaya başladı. Altın fiyatları üzerinde kritik etkisi Merkez Bankası faiz kararları açıklandı. Öte yandan uzmanlar gram altın için çarpıcı bir tahmininde bulundu. İşte güncel altın fiyatları...

ONS ALTINDA DEPRESİF HAREKETLER

Altın fiyatları ise Fed faiz kararı öncesinde 1654 dolara gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesini görmüştü. Düşüşte Fed’in bu ay 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı ve yılın kalan iki toplantısında da faiz artışlarına devam edeceği beklentisiyle zirve yapan dolar endeksi etkili oldu. Faiz kararı sonrası 1695 dolara kadar yükselmesinin ardından bugün 1662 dolar seviyelerinde hareket etti. Bir süre altının 1.660-1.680 dolar bandında kalması bekleniyor.

Ons altın için aylık görünüm depresif hareketlerin süreceğine işaret ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yüzde 80 ihtimalle beklenilen 75 baz puanlık faiz artışını gerçekleştirdi. Böylelikle Fed, politika faizini yüzde 3.00 – 3.25 aralığına çekmiş oldu. Bu, 1980'li yıllardaki Paul Volcker döneminden beri en agresif sıkılaşma döngüsü. Fed’in açıkladığı ekonomik projeksiyonlarda faizlerin uzun dönemde yüksek kalacağına yönelik işaretler var. 2022 yılsonu ortalama Fed fon faizi %4.4 seviyesinde açıklandı. Altı üye noktasal grafikte %4.4 - %4.9 arasında oy kullanmış. Bu beklenenden daha şahin. 2023 yılı medyanı ise %4.6 olarak açıklandı. Açıklanan projeksiyonlardaki faiz öngörüleri Fed’in şahinleştiğine işaret ediyor. Bu durumda güçlü dolar temasının devam etmesi beklenebilir.

GRAM ALTINLA İLGİLİ FLAŞ TAHMİN

Gram altın fiyatları bir süredir 970-985 lira aralığında hareket ediyor. Altının gram fiyatı Fed kararı sonrası kapalı piyasada 1004 liraya kadar yükseldi. Ancak dün faiz kararı sonrası 983 lira seviyelerinden işlem gördü.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Uzun vadede ise altında alım fırsatı gören uzmanlar var. Birçok değerli metal uzmanı yılın son çeyreğinde gramda 1.250 lira ve üzerinde yeni rekorlar beklentisi içinde olduklarını vurguluyorlar.

MADENCİLER 1.800 DOLAR BEKLİYOR

Altın madencileri, Fed'den son 10 yılın en şahin faiz artırımları ile karşı karşıya kalınsa da altına ilginin devam edeceğine inanıyorlar. Denver Altın Forumu'na katılan maden şirketlerinden 10'unun yöneticileri ile yapılan anket yılsonunu kadar fiyatın 1806,10 dolar ons seviyesine ulaşacağı beklentisini ortaya koydu. Dünya Altın Konseyi Başkanı Joseph Cavatoni de yaptığı konuşmada, "Merkez bankalarının da aralarında olduğu yatırımcıların altın alımı ile ilgilenmeye devam ettikleri görmeyi sürdüreceksiniz. Jeopolitik riskler altını yatırımcıların akıllarında ön sırada tutmaya devam ediyor" dedi.

