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Altın fiyatlarında Fed rüzgarı! Yatırımcılar dikkat, karar sonrası yön değişti (2 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.05.2024 09:33
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Altın yatırımcıları dikkat! ABD Merkez Bankası (Fed) tüm dünyanın gözünü çevirdiği faiz kararını açıkladı. Karar sonrası piyasalar nasıl etkilendi? Altın fiyatları yön değiştirdi. (2 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

Altın fiyatlarında Fed rüzgarı! Yatırımcılar dikkat, karar sonrası yön değişti (2 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın yatırımcıları Fed'in faiz kararı sonrası 'altın ne kadar oldu, ons altın, gram altın, çeyrek altın ne kadar?' sorularının yanıtı arıyor. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutuldu. Bu gelişme sonrası ons altın 2300 doların üstüne sıçrama gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta iç piyasada altın fiyatlarında geri çekilmeler yaşanmıştı.

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Dün akşam saatlerindeki sıçrama sonrası altının ons fiyatında şu sıralarda yüzde 0,05 düşüş kaydedildi. Ons altın 2 bin 318,37 dolardan işlem görürken gram altında da ons altın etkisi gözlendi. Gram altın fiyatı güne 2 bin 407 liradan başladı.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 2.407,92 lira

Çeyrek altın 3.936,96 lira

Yarım altın 7.873,91 lira

Cumhuriyet altını 15.700 lira

Gremse altın 40.144,00 liradan satılıyor.


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