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Altın fiyatlarında hareketlilik! 1 Mart Salı altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Mart 2022 Salı gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

01.03.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mart Salı günü güncel gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altın fiyatlarındaki değişim sürüyor. Vatandaşlar, Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasaları yakından takip ediyor. Peki 1 Mart 2022 Salı gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte 1 Mart Salı altın fiyatları...

Altın fiyatlarında hareketlilik! 1 Mart Salı altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Mart 2022 Salı gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

1 Mart Salı altın fiyatları haftanın ikinci günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşının ardından döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 1 Mart 2022 Salı gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? 1 Mart 2022 Salı günü altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

1 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

1 Mart Salı günü gram altın alış: 849,22 TL

1 Mart Salı günü gram altın satış: 849,67 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü Cumhuriyet altını alış: 5.660,00 TL

1 Mart Salı günü Cumhuriyet altını satış: 5.745,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

1 Mart Salı günü yarım altın alış: 2.765,00 TL

1 Mart Salı günü yarım altın satış: 2.826,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü çeyrek altın alış: 1.381,00 TL

1 Mart Salı günü çeyrek altın satış: 1.413,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü tam altın alış: 5.462,04 TL

1 Mart Salı günü tam altın satış: 5.570,30 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

Ata altın alış: 5.661,00

Ata altın satış: 5.779,00

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın Rusya Ukrayna
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