Altın fiyatlarında hareketlilik! 1 Mart Salı altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Mart 2022 Salı gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

1 Mart Salı altın fiyatları haftanın ikinci günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşının ardından döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 1 Mart 2022 Salı gram altın, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? 1 Mart 2022 Salı günü altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

1 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

1 Mart Salı günü gram altın alış: 849,22 TL

1 Mart Salı günü gram altın satış: 849,67 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü Cumhuriyet altını alış: 5.660,00 TL

1 Mart Salı günü Cumhuriyet altını satış: 5.745,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

1 Mart Salı günü yarım altın alış: 2.765,00 TL

1 Mart Salı günü yarım altın satış: 2.826,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü çeyrek altın alış: 1.381,00 TL

1 Mart Salı günü çeyrek altın satış: 1.413,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü tam altın alış: 5.462,04 TL

1 Mart Salı günü tam altın satış: 5.570,30 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

Ata altın alış: 5.661,00

Ata altın satış: 5.779,00

