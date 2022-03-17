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Altın fiyatlarında hareketlilik! 17 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 17 Mart 2022 Perşembe

17.03.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mart Perşembe günü altın fiyatlarında değişim devim ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in açıklaması altın fiyatlarına yansıdı. Çok sayıda vatandaş 17 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? gibi soruların yanıtını öğrenmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. İşte 17 Mart 2022 Perşembe güncel fiyatlar...

Altın fiyatlarında hareketlilik! 17 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 17 Mart 2022 Perşembe

17 Mart 2022 Perşembe günü yani haftanın dördüncü gününde de çeyrek ve gram altın fiyatları vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in açıklaması altın fiyatlarına yön verdi. Peki 17 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 17 Mart 2022 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın fiyatı alış: 909,78 TL

Gram altın satış: 909,98 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.897,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.984,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.958,00 TL

Yarım altın satış: 3.002,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.476,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.501,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 6.170,78

Tam altın satış: 6.329,67

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

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çeyrek altın yarım altın tam altın Fed
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