Altın fiyatlarında hareketlilik! 17 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 17 Mart 2022 Perşembe

17 Mart 2022 Perşembe günü yani haftanın dördüncü gününde de çeyrek ve gram altın fiyatları vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in açıklaması altın fiyatlarına yön verdi. Peki 17 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 17 Mart 2022 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın fiyatı alış: 909,78 TL

Gram altın satış: 909,98 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.897,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.984,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.958,00 TL

Yarım altın satış: 3.002,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.476,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.501,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 6.170,78

Tam altın satış: 6.329,67



