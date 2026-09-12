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Van’da okul alışverişi hızlandı: Kırtasiyelerde bazı ürünler tükendi

Van’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına iki gün kala kırtasiyelerde okul alışverişi yoğunluğu yaşanırken, bazı ürünlerin stokları tükenmeye başladı.

Van’da okul alışverişi hızlandı: Kırtasiyelerde bazı ürünler tükendi

Van’da üç aylık yaz tatilinin ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul 1’inci ve ortaokul 5’inci sınıf öğrencileri için uyum eğitimi ise 7 Eylül’de başladı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarının okul ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen veliler, kentteki kırtasiyelere yoğun ilgi gösteriyor.

Kırtasiyelerde özellikle çanta, defter, kalem ve boya gruplarına yönelik alışverişler dikkat çekerken, veliler öğrencilerin ihtiyaçlarını eksiksiz tamamlamaya çalışıyor. Kırtasiyeciler, velilere öğretmenlerin verdiği listelere göre alışveriş yapmaları ve özellikle ucuz ve kalitesiz ürünlerden kaçınmaları uyarısında bulundu.

"YOĞUNLUK BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA GÜZEL"

İHA muhabirine konuşan kırtasiye yetkilisi Zafer Yavuzer, okul alışverişleri nedeniyle yaşanan yoğunluğun beklentilerinin üzerinde olduğunu belirtti. Yavuzer, "Şükürler olsun yoğunluk beklediğimizden daha güzel. Sürekli hareketli, güzel kampanyalar yaptık. Fiyatlarımızın önemli bir kısmı geçen yılın fiyatlarıyla aynı. Böyle olunca ilgi de artıyor. Mağazamız büyük, geniş ve ferah bir ortama sahip. Müşterilerimiz rahat bir şekilde alışverişini yapabiliyor, seçenekleri çok rahat görebiliyor. Böyle bir ortam olduğundan dolayı şükürler olsun işimiz iyi" dedi.

Velilerin alışveriş öncesinde öğretmenler tarafından verilen listelere uymalarını tavsiye eden Yavuzer, bazı temel kırtasiye ürünlerinin ise liste beklenmeden alınabileceğini söyledi. Sınıfa göre ihtiyaçların büyük ölçüde belli olduğunu dile getiren Yavuzer, "Liste gelmeden alınabilecek defterler bellidir. Öğretmen liste verse de vermese de az çok belli olan ürünler var. Sınıfa göre zaten biliyoruz, ona göre yardımcı olabiliyoruz. Kalem, boya, sırt çantası, matara ve sınıfa göre gerekli olan ürünler var. Bunlar listede olmadan da alınabilecek şeylerdir. Zaten bunlar alındıktan sonra listeye çok fazla bir şey kalmıyor genel olarak" diye konuştu.

"BİR ÇANTA 2-3 BİN LİRAYA DOLDURULABİLİYOR"

Okul çantasının temel kırtasiye ihtiyaçlarıyla birlikte ortalama 2 bin ila 3 bin liraya doldurulabildiğini belirten Yavuzer, "Bir çanta ortalama 2 bin ila 3 bin liraya doldurulabiliyor. Önümüzdeki hafta yoğunluğun daha fazla olmasını bekliyoruz. Zaten bazı ürünlerde stoğumuz tükendi. Mesela defterlerde fiyatımız çok iyiydi, bazı defterlerimiz bitti. Tekrar sipariş vereceğiz ancak yeni gelen defter aynı fiyattan olmayacak ister istemez. Boya gruplarında da bazı ürünlerimiz tükendi. Çantalarda 2-3 kez sipariş verdik. İlk çeşit olarak defterlerimiz tükendi" ifadelerini kullandı.
Velilere kırtasiye ürünlerinde kalite konusunda da uyarıda bulunan Yavuzer, piyasada ikinci kalite ürünlerin bulunduğunu belirterek, "Maalesef piyasada ikinci kalite ürünler çok fazla. Bizim kırtasiyede bir sloganımız var: ‘Kırtasiye kırtasiyeciden alınır’" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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