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Altın fiyatlarından sürpriz atak! Dev bankadan dikkat çeken altın tahmini... Hem tarih hem rakam verdiler

29.09.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlar Fed faiz kararı sonrası düşüşe geçmişti. Ons altın dün 2,5 yılın dip seviyesi olan 1600 doları gördü. 29 Eylül Perşembe günü gram altın fiyatlarında toparlanma görünüyor. Yatırımcılar, 'Altın yükselecek mi, düşecek mi?' sorusuna yanıt ararken banka devi ING'den altın fiyatları için kritik tahmin geldi.

Altın fiyatlarından sürpriz atak! Dev bankadan dikkat çeken altın tahmini... Hem tarih hem rakam verdiler

Son dakika: Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini günlerde 75 baz puan arttırarak yüzde 3-3,25 yükseltmişti. Bu karar sonrası dövizde yukarı yönlü hareket gerçekleşirken, ons altında ise gerileme yaşandı. Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı bu sabah toparlanma gösterdi. Şu sıralar Kapalıçarşı’da ons bazında bin 643 dolar işlem görürken, gram altın ise 980 TL civarında işlem görüyor. Öte yandan Dev banka ING'den 2023 yılında altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin geldi.

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ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından hızlı yükselen dolar endeksinin, bugün gerilediğini, bunun da altın başta olmak üzere emtia fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Piyasalarda artan oynaklık sonrası denge arayışının sürebileceğini belirten analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

DEV BANKA'DAN ALTIN TAHMİNİ

ING, dünya çapındaki merkez bankalarının mevcut ekonomik durum nedeniyle altın rezervlerini artırdığının altını çiziyor. Buna göre, 2022’nin 2. çeyreğinde merkez bankaları, değerli metalde 180 tonluk birikim yaptı. ING, merkez bankalarının altına yönelişinin bir nedeni olarak da Rusya krizini öne sürdü. Ardından, değerli metal için 2023 yılı boyunca ulaşmasını beklediği fiyat seviyelerini paylaştı.

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ONS ALTIN BİN 900 DOLARA YÜKSELECEK

ING, altın fiyatının 2022 yılını ons başına 1,650 dolar civarında bitirmesini öngörüyor. Gelecek yıl için tahminlerine göreyse altının ilk çeyrekte 1.730 dolara ulaşmasını bekliyorlar. Ayrıca banka, 2. çeyrekte 1.780 dolara, 3. çeyrekte 1.840 dolara ve 4. çeyrekte 1.900 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

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