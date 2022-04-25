Altın fiyatlarında hareketlilik! Gram altın 900 liranın altına indi

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüş yaşayarak iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Fed’in para politikasında gittikçe daha agresif bir yaklaşım sergilemesi beklentisi sarı metal üzerindeki baskıyı artıyor. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle baskı sürüyor.

DÜŞÜLER HIZLANDI

Yeni haftaya yüzde 0,76 düşüşle 909 TL'den başlayan gram altın saatler 15:42'yi gösterdiğinde yüzde 1.72 düşüşle 899 TL'ye geriledi. Çeyrek altın yüzde 2,17 düşüşle 1.471 TL'den alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 5.894,00 TL'den işlem görüyor.

Ons altın ise 1.891 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, emtia piyasalarında merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi ile oynaklığın artabileceği bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden fazla şahinleşen açıklamaları sonrası tahvil piyasalarında bankanın mayıs, temmuz ve eylül toplantılarında 50'şer, haziranda ise 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlanmaya başladığını aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin cuma günü yüzde 3'ü aşarak 3 yılın zirvesini test etmesinin ardından yeni haftanın başlangıcında yüzde 2,83 seviyesinde dengelendiğini kaydetti.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğine değinerek, bugünün veri gündeminde ise ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ile Dallas Fed Aktivite Endeksi'nin öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası tepki yükselişlerinde 1.940 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.

