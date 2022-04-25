FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatlarında hareketlilik! Gram altın 900 liranın altına indi

Altın fiyatlarında hareketlilik! Gram altın 900 liranın altına indi

25.04.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Fed'in faiz artırımlarını hızlandıracağı beklentileri emtiaya olan talebi de azaltacağı endişeleriyle altın fiyatları düşüşe geçti. Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 900 liranın altına geriledi. Ons altın ise 1.891 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında hareketlilik! Gram altın 900 liranın altına indi

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüş yaşayarak iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Fed’in para politikasında gittikçe daha agresif bir yaklaşım sergilemesi beklentisi sarı metal üzerindeki baskıyı artıyor. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle baskı sürüyor.

altin9

DÜŞÜLER HIZLANDI

Yeni haftaya yüzde 0,76 düşüşle 909 TL'den başlayan gram altın saatler 15:42'yi gösterdiğinde yüzde 1.72 düşüşle 899 TL'ye geriledi. Çeyrek altın yüzde 2,17 düşüşle 1.471 TL'den alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 5.894,00 TL'den işlem görüyor.

Ons altın ise 1.891 dolardan işlem görüyor.

altib5

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, emtia piyasalarında merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi ile oynaklığın artabileceği bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden fazla şahinleşen açıklamaları sonrası tahvil piyasalarında bankanın mayıs, temmuz ve eylül toplantılarında 50'şer, haziranda ise 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlanmaya başladığını aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin cuma günü yüzde 3'ü aşarak 3 yılın zirvesini test etmesinin ardından yeni haftanın başlangıcında yüzde 2,83 seviyesinde dengelendiğini kaydetti.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğine değinerek, bugünün veri gündeminde ise ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ile Dallas Fed Aktivite Endeksi'nin öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası tepki yükselişlerinde 1.940 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sanayi şehri Bursa'da kurulan şirket sayısı artıyorSanayi şehri Bursa'da kurulan şirket sayısı artıyor
Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...
Anahtar Kelimeler:
gram altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...

Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...

Yoğun talep var! Haftalığı 110 bin lira

Yoğun talep var! Haftalığı 110 bin lira

Piyasa hareketlendi! Fiyatlar da satışlar da...

Piyasa hareketlendi! Fiyatlar da satışlar da...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Seri katilin mektupları! “Garajımda bir ölüm odası...”

Seri katilin mektupları! “Garajımda bir ölüm odası...”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Hayranında seksi pozunu görünce şaşırdı! “Beni korkutmayan...”

Hayranında seksi pozunu görünce şaşırdı! “Beni korkutmayan...”

Putin’in sevgilisinin katıldığı festivalde ‘Z’ sembolü olay oldu

Putin’in sevgilisinin katıldığı festivalde ‘Z’ sembolü olay oldu

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.