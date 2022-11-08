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Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş'in yorumu çok konuşulacak... O güne işaret ederek duyurdu

08.11.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Altın piyasasında, Fed'in faiz kararı ve ABD'deki ara seçimler nedeniyle hareketlilik yaşanıyor. Gün içinde sabah saat 08.10'da 990 liradan işlem gören gram altın gece saatlerinde 1026 liraya kadar yükseldi. Saat 22.00 itibarıyla gram altın 1024 liradan işlem görüyor. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir tahmin geldi. İşte 8 Kasım 2022 Salı günü güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş'in yorumu çok konuşulacak... O güne işaret ederek duyurdu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve ABD'deki ara seçimler piyasaları etkiledi. Fed'in faiz politikası sonrası düşüş yaşayan altın fiyatları, ara seçim öncesinde yaşanan dolar endeksindeki geri çekilmeden dolayı yükselişe geçti. Söz konusu hareketlilik nedeniyle Türkiye'de altın fiyatları yüzde 3 değer kazandı.

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1026 LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

8 Kasım sabah saat 08.10'da 990 liradan işlem gören gram altın gece saatlerinde 1026 liraya kadar çıktı. Saat 22.00 itibarıyla gram altın 1024 liradan işlem görüyor.

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İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI YORUM

Yatırım araçlarında baskılanmanın yaşandığını dile getiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta boyunca yükselişlerin devam edeceğini söyledi. Perşembe gününe dikkat çeken İslam Memiş, gram altın için beklenen seviyeyi söyledi.

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Perşembe günü açıklanacak işsizlik verisinin önemli olduğunu kaydeden İslam Memiş, 6 aydır baskılanan ve manipüle edilen emtialarda yükseliş yaşanacağını söyledi.

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"YENİ ZİRVE 1060 LİRA"

İslam Memiş, gram altında yeni zirve için tahminini 1060 lira olarak açıkladı. Dolar karşısında tüm emtiaların değer kazanacağını söyleyen İslam Memiş, doların uluslararası piyasada değer kaybedeceği öngörüsünde bulundu.

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