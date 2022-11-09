SON DAKİKA: Uzun süredir olmamıştı... Altın fiyatları uçuşa geçti! ABD seçimleri etkisiyle bir ayın rekorunu kırdı (Gram - çeyrek altın fiyatları ne kadar?)

Son dakika: Altın fiyatları 9 Kasım Çarşamba gün anlık ve güncel rakamlar ile en çok merak edilen konular arasında yer alırken, bu sabah ekranlarda görülen alış-satış rakamları herkesi şaşırttı. ABD seçimleri ve yarın açıklanacak ABD enflasyonu ile altın fiyatları sıçradı. Altının gram fiyatı 1000 liranın üzerine yükselirken ons altın ise 1700 doları aştı. Peki, bugün ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

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ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Piyasalarda gözler ABD'de sayımı devam eden Kongre ara seçiminde. Analistler, erken gelen sonuçların net bir tablo ortaya koyamayabileceğini, Kongre'de çoğunluğu kimin elde ettiğini saptamanın günler sürebileceğini vurgulayarak, belirsizlikler nedeniyle piyasalarda "bekle-gör" tutumunun öne çıktığını söyledi.

Ancak piyasada asıl yönü belirleyecek gelişme yarın açıklanacak Ekim ayı enflasyon verisi olacak. Enflasyon verisi Fed'in faiz artırımlarında önümüzdeki dönemde izleyeceği patika için güçlü bir işaret verecek. Analistler, ABD'de Ekim ayı TÜFE rakamının beklenenden daha yüksek yükselmesi halinde altın fiyatının 1690 dolar/ons seviyesinin altına geleceğini, düşük bir enflasyon rakamının ise altın fiyatını 1725 dolar/ons seviyesinin üzerine taşıyacağını öngörüyorlar.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD dolarındaki zayıflık ve ABD Hazine kâğıdı getirilerinde düşüşün etkisiyle dün 1 ayın en yüksek seviyesini test etti. Bu sabah ise ABD dolarının bir miktar toparlanması altına hafif satış getirdi. Dün 1700 dolar/ons direncini kıran 1716,93 dolar/ons seviyesine kadar yükselen spot altın şu sıralarda 1707,90 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Dün 990 lira seviyesinden güne başlayan altının gram fiyatı dün gece 1026 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın bu sabah ise 1023 liradan el değiştiriyor. Çeyrek altın ise şu sıralarda 1.685 liradan satışa sunuluyor.



