Altın fiyatlarında kader günü! İşte yatırım şirketlerinin altın fiyatları tahmini

Altın, yatırımcıların ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının birbirini dengelemesiyle 500 TL civarında bulunuyor. Öte yandan yatırım şirketleri altın fiyatlarındaki beklentilerini paylaşmaya devam ediyor. İşte yatırım şirketlerinin bugünkü altın fiyatlarına ilişkin bültenleri...

AHLATÇI YATIRIM:

Ons Altın:

Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükseliş trendini koruyor. Son fiyatlamalarla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,60 seviyesini test ediyor. Güçlü doların devam etmesi Ons Altın'daki yukarı yönlü hareketi baskılıyor. Bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1765 ve 1775$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1750 ve 1740$ destek seviyeleri yakından izlenecek.

Gram Altın:

Dolar Endeksindeki yükselişin korunması ve ABD 10 yıllık faizlerinin

1,50'nin üzerinde seyretmesi DolarTL'de yükseliş trendini koruyor.

Bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi Ons Altın'da hareketliliğe neden olabilir. Gram Altın'da yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 510 ve 515 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 500 ve 490 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.

ŞEKER FX

Yukarı yönlü hareketlerde 1763$ direnci geçilemediği sürece sarı metalde satış baskısının artması beklenebilir. Bu durumda 1751$ ve 1733$ seviyeleri test edilmek istenebilir. Alımların kuvvetlenmesi durumunda ise 1763$ noktasının ardından 1771$ seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir.

IKON MENKUL

Hafta başından bu yana 1770-1748$ bandı arasında dalagalı bir seyir izleyen Ons Altında bugün gözler ABD Tarım Dışı İstihdam rakamlarında olacak. Değerli madende aşağıda 1748$ bandı altına olası yönelimlerde 1737$ ve 1722$ seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak ön plana çıkmakta. Yukarıda ise 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz 150 brimlik üssel hareketli ortalama ve 1770$ bandı üstüne yönelimlerde 1833-1722$ düşüşünün %50.0 fibo bölgesi olan 1777$ ve %61.8 fibo bölgesi olan 1790$ bandı sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

GEDİK FOREX

Ons altın 1746-1770$ aralığında bu haftayı geçiriyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,50 seviyesinin üzerine yükselmesi ve Dolar endeksinin 94,00 puan üzerindeki seyri, ons altını baskılamaya devam ediyor. Bu hafta açıklanan ABD ADP özel sektör verisi altında ciddi bir harekete neden olmadı. Ancak bugün beklenen tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Eylül ayına dair açıklanacak veri piyasalar tarafından yakından izlenecektir. Verinin fiyatlar üzerinde etkisinin yanında Fed'in varlık alım azaltımı konusuna dair beklentilerinde şekillenmesini sağlayabilir. Veriyle birlikte piyasalarda oynaklık artabilir.

Ons altın için 1764$ - 1773$ - 1782$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Geri çekilmelerde, 1753$ -1742$ ve 1731$ destek noktaları olarak izleniyor.

ANADOLU YATIRIM

Destekler : 1.745$-1.730$-1.720$

Dirençler : 1.765$-1.775$-1800$

Altın ons fiyatı, dünkü işlemlerde 1762 dolardan güne başlayıp 1767 dolara kadar yükselse de ABD tarafından gelen Haftalık işsizlik verileri sonrası 1752 dolara kadar geri çekildi. Hafta boyunca hareket aralığı 1770 -1745 dolar aralığında hareketine devam ediyor. 1767 dolar orta vadeli düşüş kanalının üst bandı olarak direnç konumunda bulunuyor.

1750 - 1745$ aralığı önemli destek olmaya devam ediyor. Yeniden 22 günlük AO (1760$) altına geçilmesiyle kısa vadeli görünüm negatife dönmüş görünüyor. Değerli madende 1745- 1775$ bölgesi dışındaki gelişmeler yönün belirlenmesi için önemli olacaktır. Bugün ABD tarafında Tarım Dışı İstihdam verileri açıklanacak. Fed'in istihdamdaki iyileşmeden emin olmadan tapering programına başlamayacaklarını belirtmesi sebebiyle piyasalar için bu verilerin önemi daha da artmış bulunuyor.



