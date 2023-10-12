Altın fiyatlarında muhteşem geri dönüş! Yatırımcılar o saate odaklandı: ABD enflasyon verisi açıklanıyor

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde "güvercin" bir ton kullanmasıyla pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar dünya genelinde tedirginliğe neden olmayı sürdürürken, yoğunlaşan makroekonomik veri takvimi de yakından takip ediliyor.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artsa da bugün saat 15.30’da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin gerilemeyi sürdürdüğü öngörülüyor.

Bununla birlikte, geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin de beklentileri aşması yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, dün akşam açıklanan Fed'in toplantı tutanaklarında ekonomik görünüme ilişkin yüksek belirsizliğin bankayı temkinli olmaya ittiğini ortaya koydu.

Tüm Fed yetkililerinin "dikkatli şekilde ilerleyecek konumda bulundukları" konusunda aynı fikirde olduğu belirtilen tutanaklarda, yetkililerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefine doğru indiğinden emin olunana kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

FED’İN FAİZLERİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyir dün de güçlü kalmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,56'ya indi ve böylece hafta başından bu yana yaklaşık 24 baz puan geriledi. Para piyasalarındaki Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler de böylelikle güçlenmeyi sürdürürken, bankanın yüzde 91 ihtimalle faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyor.

PETROL DÜŞÜŞE GEÇTİ

Emtia piyasalarında ise oynaklık devam ediyor. Dün akşam ABD'de açıklanan verilere göre petrol stoklarının geçen hafta 12,94 milyon varille 1,3 milyon varil olan stok artışı tahmininin oldukça üzerinde gelmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 2,2 gerileyerek 85,1 dolara indi.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dolar TL kuru ise bu sabah 27,74 seviyesinde yer alıyor. Euro TL kuru da 29,56’dan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Geçtiğimiz hafta dip seviyeleri gören altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 yükselmesinin ardından bugün de yüzde 0,3 artışla 1.880 dolara çıkarken, söz konusu seyirde Fed yetkililerin açıklamaları ve Orta Doğu'da yükselen tansiyonla birlikte güçlenen güvenli liman arayışı etkili oluyor. Yurt içinde ise gram altın fiyatları 1.679 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 2.942 TL, Cumhuriyet altını 11.941 TL ve 22 ayar bileziğin gramı 1.707 TL’den satışa sunuluyor.



