Altın fiyatlarında pusula bozuldu! Ons 2.000 doların üzerine çıktı, gram yükselişte: Dev banka ‘düşüşün habercisi’ diyerek duyurdu…

Gram altın fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının şu sıralar 1.225 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.010 lira, Cumhuriyet altını da 8.140 liradan satılıyor. Dün 1.985 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yeniden 2000 doların üzerine yükselmiş durumda.

“PETROL FİYATLARI ALTINI BASKILAYABİLİR”

Analistler, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle varlık fiyatlarının yön bulmakta zorlandığını söyledi. Ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın merkez bankalarının enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu belirten analistler, buna karşın petrol fiyatlarındaki yükselişin, merkez bankalarını "şahin" kalmaya zorlayarak altının ons fiyatının baskılanmasına neden olabileceğini kaydetti.

FED’İN SON FAİZ ARTIŞI OLABİLİR”

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda yüzde 58 ihtimale 25 baz puan faiz arttıracağının öngörüldüğünü aktararak, son gelişmelerin ardından bu adımın bankanın son faiz artışı olacağının tahmin edildiğini söyledi.

“ONS ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE”

Standard Chartered ise, Mart ayında altına yönelik talebin arttığına işaret etti. Ancak dev İngiliz bankasına göre görülen en yüksek seviyeyi kaydeden mevcut altın fiyatlamaları, düşüşün habercisi.

Bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Standard Chartered , altına yönelik dikkat çeken bir rapor hazırladı. Raporda, Mart ayı boyunca perakende ve kurumsal müşterilerin altın talebinin arttığına işaret edildi. Bankanın analisti Suki Cooper, Çin ve Hindistan’da altın fiyatının rekor kırdığına dikkat çekti.

Standard Chartered değerli metal analisti Cooper, tüm zamanların en yüksek seviyesine rağmen düzeltme bekliyor. Analist raporda altın için “iyi haberlerin” çoğunun erken fiyatlanmış olabileceğini bildirdi. Ayrıca Standard Chartered’ın 25 baz puanlık bir faiz artışı öngörüsü olduğu da kaydediliyor:

“Mayıs ayında 25 baz puanlık bir artış daha görebiliriz ve bunu yılın ilerleyen zamanlarında 25 baz puanlık bir indirim izleyebilir. Altın konumlandırması, 1995 ve 2000 faiz döngüleri, öncesindekiyle tam bir tezat oluşturuyor ve şu anki konum, bir artış döngüsünün bu aşamasında şimdiye kadarki en yüksek seviye… Bu sefer, altın için ‘iyi haberlerin’ çoğu erken fiyatlanmış olabilir.”



