FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatlarında rekor! Kapalıçarşı’da hareketlilik

Altın fiyatlarında rekor! Kapalıçarşı’da hareketlilik

09.11.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki yükselişle Kapalıçarşı’da hareketlilik yaşanıyor. Ons altının 1830 dolara yükselmesiyle iç piyasada altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın fiyatlarında rekor! Kapalıçarşı’da hareketlilik

Küresel çapta yükselen altın fiyatlarının etkisiyle iç piyasada gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu yükselişin gümüş fiyatlarına da hareketlilik getirdiğini belirten Kapalıçarşı kuyumcuları, yatırımcıların altına olan güvenin devam etmesini söylüyor.

"İHTİYACI OLAN MECBUREN DÜŞÜKTEN ALDIYSA SATIYOR"

Altın alım-satımlarının arttığını vurgulayan kuyumcu Tunahan Sarı, “Altın şu anda zirveyi görmüş durumda fakat bizler altının daha da yükselmesini bekliyoruz. İhtiyacı olan mecburen düşükten aldıysa satıyor. Kendi şahsi düşüncem sene sonu altının fiyatını 600 TL civarında göreceğiz. Gümüşte de hafif bir kıpırdama var. Şu anda kilosu 7782 TL’den işlem görüyor. Anık değişmeler olursa gümüşte 9-10 bin TL’yi görebilir. Elinde para olan vatandaşın altına yatırım yapabilir” şeklinde konuştu.

gram-altin

"ALTIN ALIMLARI SÜRÜYOR"

Kuyumcu Orhan Seven ise, altının her zaman güvenli liman olduğunu söyleyerek, “Vatandaşların altına talebi devam ediyor. Altın alımları sürüyor. Vatandaşların altın ve gümüş almalarını tavsiye ediyorum. Hem altın hem de gümüşte uzun vadeli kazandıracağını söyleyebiliriz. Yatırımcıların altını ellerinde tutmaları gerektiğini düşünüyorum. Gümüşün kilogramı 7 bin 733 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİki usta yan yanaİki usta yan yana
PARTNER "Bugün aşırı pozitifim" "Bugün aşırı pozitifim"
Taslak Meclis'te! Kamuda herkes kadrolu olacakTaslak Meclis'te! Kamuda herkes kadrolu olacak
Anahtar Kelimeler:
gram altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

Benzine indirim geliyor!

Benzine indirim geliyor!

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

AK Partili ismin 'Başak Demirtaş' açıklamasına Yavaş'tan yanıt

AK Partili ismin 'Başak Demirtaş' açıklamasına Yavaş'tan yanıt

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Bankalarda promosyon yarışı başladı!

Bankalarda promosyon yarışı başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.