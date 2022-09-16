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Altın fiyatlarında sert düşüş! Kuyumculardan gram altınla ilgili yeni tahmin

16.09.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası oldukça hareketlendi. Gram altın 974 lira ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine indi. Altının ons fiyatı da 1.655 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcıların, "Gram altın ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren kuyumculardan gram altınla ilgili dikkat çeken tahmin geldi. Son günlerde altın piyasasındaki düşüş vatandaşı her ne kadar tedirgin etse de uzmanlar geçici bir durum olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Altın fiyatlarında sert düşüş! Kuyumculardan gram altınla ilgili yeni tahmin

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. ABD enflasyon verilerinin bekletilerin üzerinde gelmesi sonrasında gram altın fiyatları 1000 liranın altına inerek 2 ayın en düşük seviyesine indi. Öte yandan Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda faizi 100 baz puan artırabileceğinin konuşulmaya başlanması altın fiyatını aşağı çekiyor. Bununla beraber kuyumculardan gram altınla ilgili yeni tahmin geldi.

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'GRAM ALTIN BİN 200 LİRA SEVİYELERİNE YÜKSELECEK'

Piyasalardaki dalgalanmayla birlikte altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu belirten kuyumcu Cemil Yönlüer, önümüzdeki süreçte ons ve gram altın fiyatlarının artmasını beklediğini söyledi. Kış aylarında krizin etkisini daha fazla göstermesiyle dolar ve altın fiyatının artış gösterebileceğini belirten Yönlüer, “Enerji krizi tabii ki de her konuda fiyatları yükseltiyor. Petrolü de arttırıyor. Yalnız şu anda petrol fiyatları biraz geriledi. Bu düşüşte enflasyon rakamları da etkili oldu. Amerika biliyorsunuz faiz artırımına gidiyor. Piyasadan da para çekiyor böylelikle. Doların yükselmesi bundan kaynaklanıyor. Euro Bölgesi'nde şu anda yine bir kriz var. Rusya-Ukrayna savaşından ötürü oluştu bu kriz. Enerji tedariki ve gıda tedariki açısından sıkıntı yaşıyorlar. Rusya geri adım atmadığı için savaşın da uzun süre devam edeceği tahmin ediliyor. Bu etkenler altının ons fiyatını fazla düşürmez. Bu krizin kış aylarında daha etkili olacağını düşünüyorum. Gram altın fiyatının da kış aylarında bin 100, hatta bin 200 lira seviyelerine yükseleceğini düşünüyorum. Şu anda altında yaşanan düşüş geçici bir durumdur. Ons fiyatı tekrar bin 800’leri bulacaktır” dedi.

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“ÖZELLİKLE ALTIN BİRİKİMİNİN BOZDURULMAMASINI ÖNERİYORUM”

Vatandaşların altın fiyatlarındaki dalgalanmadan tedirgin olmamasını ve yaşanan düşüşün geçici olduğunu söyleyen Cemil Yönlüer, birikimlerin korunması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşların şu zamanlarda birikimlerini TL olarak tutması çok doğru bir hareket olmaz. Zaten çoğu insan şu anda kur korumalı olarak yatırıyor parasını. Parasını TL'nin değer kaybından koruyor ve aynı zamanda faiz getirisi de oluyor. Bu şekilde bir döngü içerisindeyiz. Şu dönemde özellikle altın birikiminin bozdurulmamasını öneriyorum. Döviz birikimlerinin de korunmasında fayda var.”

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Kuyumcu gram
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