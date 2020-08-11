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Altın fiyatlarında sert düşüş!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.08.2020 10:26 | Son Güncelleme

Altın fiyatları Rusya'nın aşıyı tescillediğini açıklamasının ardından yaşanan satışlarla sert bir şekilde geriledi. Altının ons fiyatı yaklaşık 100 dolarlık kayıpla 1939 dolara inerken, gram altın da 30 lira civarında değer kaybetti.

Altın fiyatlarında sert düşüş!

Güvenli liman altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ediyor. Altının fiyatı bir günde yüzde 5 değer yitirerek 2 bin 30 dolardan 1939 dolara kadar indi.

Analistlerin verdiği bilgiye göre, küresel piyasalarda yatırımcıların dolar alımına yönelmesi ile birlikte bu sabah 2 bin doların altına inen ons altında aşı haberleri sonrası değer kaybı hızlandı. Gün içerisinde 2 bin 30 doları gören altın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in virüs aşısını tescillediklerini duyurmasıyla 1940 doların altına çekildi.

Altının onsunun yüzde 5'e yakın düşmesi gram altına da yansıdı. Gram altın yüzde 5'i aşan gerilemeyle 451 TL'ye geriledi.

Gram altının yönü üzerinde Merkez Bankası'nın likidite hamlesi sonrası Dolar/TL'nin 7,20'lere inmesi de etkili oldu.

Ons altın cuma günü 2075 doları görerek rekor kırmış, aynı gün gram altın da tarihi zirvesini 488 TL'ye çıkarmıştı.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Geldiği yeri hatırlıyoruz böyle boyalı laflar ile halkı kandırmayı bırakın artık neyin sert düşüşü 310 dan 470 çıkmış 470 den 465 düşmüş bumu sert düşüş hadi oradan
Hızlı giden atın.....
@yusuf_unv_52 3 KASIMA KADAR ARADA BÖYLE GİT GELLER OLACAK Kİ KERİZLER SİLKELENSİN
bu kdr düşmesi kafa Krıştırıcı
????
SATACAK KERİZLER SİLKELENSİN , GÖRECEĞİZ BAKALIM, 3 KASIM DAN ÖNCE ONS 2.300 DOLAR OLACAK MI? OLMAYACAK MI? BU ARADA DOLARIN DA 7,80 - 8.00 LİRA ARALIĞINA GELMESİYLE GRAM 550-600 TL OLACAK , BÖYLE ŞEYLER OLACAK ARADA SOLUKLANACAK Kİ KERİZLER DÖKÜLSÜN :-))
Sen altın müneccimimisin
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