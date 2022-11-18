ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ! 18 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 1.055,24 TL'yi gördü!

Altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliği sonrası vatandaşlar tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili araştırma yapma başladı. Önceki kapanışını yüze 0.04 artışla 18,5975 TL'den yapan dolar 18,5924 TL alış, 18,6026 TL satış fiyatından; önceki kapanışını 19,3030 TL'den Euro ise 19,2792 TL alış, 19,3270 TL satış fiyatından el değiştiriyor. 18 Kasım 2022 Cuma günü güncel altın fiyatları...

18 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

18 Kasım Cuma günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1,052.99 TL'den yapan gram altın bugün 1.054,35 TL alış, 1.054,61 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.949.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.807,00 liradan alınıyor, 6.962,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.486,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.402,00 liradan alınıyor, 3.492,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.743,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 18 Kasım itibariyle 1.701,00 liradan alınıyor, 1.746,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 18 Kasım günü 6.849,00 TL alış, 6.988,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

KAPALIÇARŞI KUYUMCULARINDAN ALTIN UYARISI

Kapalıçarşı’da kâr satışları yapılsa da, kuyumcular altınlarınızı 'Yılsonuna kadar bozdurmayın' uyarısında bulundu.

Kuyumcu Cengiz Çiftçi, yatırım için altını seçenlerin uzun vadede daima kazanacaklarını söyledi. Çiftçi, “ABD enflasyon rakamlarının yüksek çıkması altın fiyatlarını ve altını yeniden dünya gündemine aldı. Altın dünyada emtia olarak en ucuz madde. Elinizde bulunan altınların değerini bilin ve kısa vadede bozdurmayın. Altın ilerleyen günlerde daha çok para edecek" dedi.

Kasım ayı boyunca altının yükseleceği tahmininde bulunan Çiftçi, yılsonu için altının bin 400 lira seviyelerinde olabileceğine vurgu yaptı. Gram altın içini bin 200-bin 400 seviyelerini beklediklerini belirten Çiftçi, “Altın sekiz aydır baskılanıyor. Daha gidecek yolu var” diye konuştu.

Çiftçi, altına yatırım yapanların kazanmaya devam edeceğini aktararak, "Elinizde bulunan altınları bozdurmayın. İlerleyen günlerde daha fazla para kazanacaksınız. Ekim ayında 998 liraydı. Altın alanların kazanacağını söylemiştik. Kasım ayında da altın ve altına yatırım yapanlar kazanacaklar. Doları olanların da altına yatırım yaptığında daha iyi para kazanacağını öngörüyoruz. 18, 14, 22 ayar hiç fark etmiyor. Altın alanların kazanacakları yönünde öngörümüz var. Zor günlerinizin en iyi arkadaşı altındır" ifadelerine yer verdi.

Gram altının geçen sene de aynı dönemlerde yükselişe geçtiğini hatırlatan Kapalıçarşı esnafı Günay Güneş de, "Gram altın fiyatı yükselişe geçti. Geçen sene de bu dönemlerde yükseliş olmuştu. Geçen sene bir hafta da yaklaşık 200 TL kadar artmıştı ve düşüş olmuştu. Altın şuan sağlam adımlarla yükseliyor. Bu yükseliş geçen seneki gibi anlık olmadığı için anı düşüş de beklenmiyor. Altına her zaman rağbet var. Altın uzun vade için güvenli bir yatırım aracı. Gram altının bin lira bandını aşmasıyla müşteriler altınlarını satış için getirmeye başladı. Altın alımında günlük hacim yükseldi’’ dedi.

Güneş, "ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikası beklenen şekilde ilerledi. Bu sebeple öncesinden altın da fiyatlandı, sert hareketler olmadı. Ons altın geçen sene 2 bin dolar üzerini görmüştü, tekrar böyle bir durumun olup olmayacağı merak ediliyor. Bizim beklentimiz sene sonu için gram altın fiyatının bin 150 - bin 200 bandında olmasıydı, o seviyelere doğru da bir yükseliş var" yorumunda bulundu.

