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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 12 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

12.06.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel altın fiyatları 12 Haziran 2023 Pazartesi günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Dolar/TL'nin 23 TL'yi aşmasının ardından birçok kişi arama motorlarında güncel tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altını alış - satış fiyatlarını sorguluyor. Peki, 12 Haziran 2023 Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar....

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 12 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 12 Haziran 2023 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar son kapanışını 23.5706 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5682 liradan, satış fiyatı ise 23.5731 liradan işlem görüyor. Yüzde 1.28'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 25.3829 TL'den yapan euro şu anda 25.2910 TL alış ve 25.4749 TL satış fiyatına sahip.Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 12 Haziran 2023 Pazartesi gününün altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (12 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 12 Haziran 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.474,46 TL'den yapan gram altın bugün 1.482,86 TL alış, 1.483,12 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.693,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.731,00 liradan alınıyor, 9.826,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.869.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.866,00 liradan alınıyor, 4.936,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.431,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Haziran itibariyle 2.425,00 liradan alınıyor, 2.468,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 12 Haziran günü 9.480.74 TL alış, 9,686,87 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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