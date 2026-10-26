Güneydoğu'nun halı ihracatında Amerika ülkeleri Orta Doğu'yu geride bıraktı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden edinilen bilgilere göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 378 milyon 795 bin dolar olan halı ihracatı, bu yılın aynı döneminde 62 milyon 974 bin dolar arttı. Böylece Türkiye'nin toplam halı ihracatının yüzde 71,5'i bölgeden yapıldı.

Bölgenin halı ihracatında pazarlar arasındaki sıralama, Amerika ülkelerine yapılan dış satıştaki artışla değişti.

Geçen yılın 9 ayında 454 milyon 774 bin dolarla ilk sırada bulunan Orta Doğu ülkelerine ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 13,3 azalarak 394 milyon 318 bin dolara geriledi.

Amerika ülkelerine yapılan ihracat ise 414 milyon 675 bin dolardan yüzde 16,7 artışla 483 milyon 785 bin dolara yükseldi. Böylece Amerika ülkeleri yüzde 33,6'lık payla bölgenin en büyük halı ihracat pazarı oldu.

Aynı dönemde Avrupa Birliği ülkelerine halı ihracatı yüzde 19,6 artarak 191 milyon 794 bin dolara, diğer Avrupa ülkelerine ihracat ise yüzde 23,8 yükselerek 117 milyon 781 bin dolara çıktı.

ABD'YE İHRACAT ARTARKEN IRAK PAZARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ülkeler bazında ABD, 448 milyon 37 bin dolarlık ihracat ve yüzde 31,1'lik payla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 arttı.

ABD'yi 181 milyon 323 bin dolarla Suudi Arabistan, 114 milyon 187 bin dolarla Birleşik Krallık, 90 milyon 643 bin dolarla Irak ve 55 milyon 431 bin dolarla Almanya izledi.

Irak'a yapılan halı ihracatındaki gerileme dikkati çekti. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 151 milyon 266 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 40,1 azalarak 90 milyon 643 bin dolara düştü.

Buna karşılık Suudi Arabistan'a ihracat yüzde 9,4, Birleşik Krallık'a yüzde 24,3, Almanya'ya yüzde 20,8 ve Polonya'ya yüzde 66,5 arttı.

MAKİNE HALILARI İHRACATI 1,2 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Bölgenin halı ihracatında en büyük payı makine halıları aldı. Bu ürün grubunun ihracatı, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 1 milyar 199 milyon 48 bin dolara ulaştı.

Aynı dönemde tufte halı ihracatı yüzde 8,1 artışla 213 milyon 967 bin dolara, el halısı ihracatı yüzde 26,6 artışla 26 milyon 322 bin dolara, kilim ihracatı ise yüzde 60,5 artışla 2 milyon 433 bin dolara yükseldi.

Miktar bazında halı ihracatı yüzde 3,4 artarak 462 bin 630 tona, metrekare bazında ihracat ise yüzde 2,5 yükselerek yaklaşık 270,9 milyon metrekareye çıktı.

Öte yandan, geçen yılın eylül ayında 185 milyon 103 bin dolar olan halı ihracatı, bu yılın aynı ayında yüzde 22,1 artışla 225 milyon 932 bin dolara yükseldi.

"YENİ PAZARLARDAKİ BÜYÜMEYİ KALICI HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanvekili Bekir Şahan, ihracat rakamlarının sektörün uluslararası pazarlardaki konumunu koruduğunu gösterdiğini belirterek Amerika ve Avrupa pazarlarındaki büyümenin önemine dikkati çekti.

Amerika ülkelerine ihracatın yüzde 16,7, Avrupa Birliği ülkelerine ihracatın ise yüzde 19,6 artmasının pazar çeşitliliğinin önemini ortaya koyduğunu ifade eden Şahan, Orta Doğu ülkelerine ihracattaki yüzde 13,3'lük düşüşün ve özellikle Irak pazarındaki daralmanın üzerinde durulması gerektiğini kaydetti.

Şahan, "Geleneksel pazarlarımızdaki kayıpları telafi ederken, büyüme sağladığımız pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeyi ve yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyoruz. Katma değerli üretim, tasarım ve rekabet gücümüzü artırarak ihracatımızı daha ileri noktalara taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır