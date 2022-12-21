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  4. ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 20 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK fiyatları NE KADAR? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı!

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 20 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK fiyatları NE KADAR? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı!

21.12.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Döviz kuru ve ons altın fiyatlarından etkilenen ve bir süredir yükseliş grafiği çizen altın bu sabah saatlerinden itibaren kırmızı ve yatay yönlü bir seyir izliyor. Peki, 20 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK fiyatları NE KADAR? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 20 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK fiyatları NE KADAR? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı!

Altın fiyatları haftanın ilk gününden itibaren yukarı yönlü bi seyir izlerken haftanın üçüncü gününde bir değişilik yaşandı ve bu sabah saatlerinden itibaren kırmızı ve yatay yönlü bir seyir izliyor. Altın bilezik almayı düşünenler ise 20 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK fiyatları NE KADAR? sorusuna yanıt arıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı!

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ALTIN 2

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 604,63 TL'den alınıyor ve 728,15 TL'den satılıyor.

altın bilezik fiyatları

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 765,34 TL iken satışı ise 876,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 996,78 TL'den alınırken 1.061,68 TL'den satılıyor.

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