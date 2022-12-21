ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 20 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK fiyatları NE KADAR? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı!

Altın fiyatları haftanın ilk gününden itibaren yukarı yönlü bi seyir izlerken haftanın üçüncü gününde bir değişilik yaşandı ve bu sabah saatlerinden itibaren kırmızı ve yatay yönlü bir seyir izliyor. Altın bilezik almayı düşünenler ise 20 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK fiyatları NE KADAR? sorusuna yanıt arıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı!

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 604,63 TL'den alınıyor ve 728,15 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 765,34 TL iken satışı ise 876,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 996,78 TL'den alınırken 1.061,68 TL'den satılıyor.

