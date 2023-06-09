Altın fiyatlarında son durum! 6 Haziran Cuma (bugün) gram altın ne kadar oldu, yükseliş sürüyor mu? Kapalıçarşı'da son durum...

Son dakika: Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Dolar ve euroda hafta başında başlayan yükselişin etkisiyle altın fiyatları da tırmanışa geçti. Kapalıçarşı'da son bir haftadır yaşanan hareketlilik devam ederken, haftanın son gününde de yükseliş sürüyor. Yatırımcılar 9 Haziran Cuma (bugün) altın fiyatlarını yakından takip ederken, gram altın yeni güne de yükselişle başladı.

SON DAKİKA | GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Haftanın son iş gününde Kapalıçarşı'da gram altın saat 09.00 sıralarında bin 480 TL seviyelerinde işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DAKİ ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarındaki son durum ise şöyle;

Çeyrek altın 2.423 TL

Yarım altın 4.846 TL

Cumhuriyet altını 9.886 TL

ONS altın 1.964 dolar



