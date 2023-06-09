Altın fiyatlarında son durum! 6 Haziran Cuma (bugün) gram altın ne kadar oldu, yükseliş sürüyor mu? Kapalıçarşı'da son durum...

Son dakika: Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Dolar ve euroda hafta başında başlayan yükselişin etkisiyle altın fiyatları da tırmanışa geçti. Kapalıçarşı'da son bir haftadır yaşanan hareketlilik devam ederken, haftanın son gününde de yükseliş sürüyor. Yatırımcılar 9 Haziran Cuma (bugün) altın fiyatlarını yakından takip ederken, gram altın yeni güne de yükselişle başladı.
Haftanın son iş gününde Kapalıçarşı'da gram altın saat 09.00 sıralarında bin 480 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarındaki son durum ise şöyle;
Çeyrek altın 2.423 TL
Yarım altın 4.846 TL
Cumhuriyet altını 9.886 TL
ONS altın 1.964 dolar