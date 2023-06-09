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Altın fiyatlarında son durum! 6 Haziran Cuma (bugün) gram altın ne kadar oldu, yükseliş sürüyor mu? Kapalıçarşı'da son durum...

09.06.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakik altın haberi: Dolar kurundaki yükselişle birlikte tırmanışa geçen altın fiyatları haftanın son gününe de yükselişle başladı. Kapalıçarşı'daki son dakika altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, gram altın 9 Haziran Cuma gününe (bugün) bin 480 TL seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında son durum! 6 Haziran Cuma (bugün) gram altın ne kadar oldu, yükseliş sürüyor mu? Kapalıçarşı'da son durum...

Son dakika: Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Dolar ve euroda hafta başında başlayan yükselişin etkisiyle altın fiyatları da tırmanışa geçti. Kapalıçarşı'da son bir haftadır yaşanan hareketlilik devam ederken, haftanın son gününde de yükseliş sürüyor. Yatırımcılar 9 Haziran Cuma (bugün) altın fiyatlarını yakından takip ederken, gram altın yeni güne de yükselişle başladı.

SON DAKİKA | GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Haftanın son iş gününde Kapalıçarşı'da gram altın saat 09.00 sıralarında bin 480 TL seviyelerinde işlem görüyor.

FASDFS

KAPALIÇARŞI'DAKİ ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarındaki son durum ise şöyle;

Çeyrek altın 2.423 TL

Yarım altın 4.846 TL

Cumhuriyet altını 9.886 TL

ONS altın 1.964 dolar

ALTIN

DOLAR

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