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Altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın kaç TL 14 Mart 2022?

14.03.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Rusya - Ukrayna savaşı döviz ve altın fiyatlarına yön vermeye devam ediyor. Vatandaşlar 14 Mart Pazartesi altın fiyatlarını merak edip araştırıyor. Güncel altın fiyatlarında hafta sonundan beri kaydedilen düşüş dikkat çekti. 14 Mart 2022 Pazartesi gram ve çeyrek altına dair detaylar!

Altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın kaç TL 14 Mart 2022?

14 Mart 2022 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından çeyrek ve gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altın fiyatları kadar oldu? 14 Mart 2022 Pazartesi 2022 gram ve çeyrek altın kaç TL? gibi soruların yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalarına hız verdi. İşte 14 Mart 2022 Pazartesi günü altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatının alış fiyatı 931,29 TL iken satış fiyatı 931,52 TL'den işlem görmektedir.

14 MART PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 14 Mart Pazartesi günü son verilere göre 1.506,00 lira alış ve 1.526,00 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

14 MART PAZARTESİ CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını, 14 Mart Pazartesi günü alış fiyatı olarak 6.014,00 TL, satış fiyatı olarak da 6.087,00 TL'den işlem gördü.

14 MART PAZARTESİ YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını, 14 Mart Pazartesi günü alış fiyatı olarak 3.017,00 TL, satış fiyatı olarak da 3.055,00 TL'den işlem gördü.

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