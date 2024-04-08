FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatlarında tarihi gün! Rekor sonrası dev banka tahmin yükseltti: Önce Haziran sonra yıl sonu için rakam açıkladılar

Altın fiyatlarında tarihi gün! Rekor sonrası dev banka tahmin yükseltti: Önce Haziran sonra yıl sonu için rakam açıkladılar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.04.2024 09:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün altının ons fiyatı tarihi zirvesini güncelledi. Gram altın 2400 liranın da üstüne çıktı. Gram altın fiyatı ve ons altın rekor kırmaya devam ederken bir yandan da altın fiyatları tahminleri yükseliyor. Bu kapsamda İsviçreli UBS ons altın için tahminlerini 250’şer dolar artırdı. Hem Haziran hem yıl sonu hem de Mart 2025 için rakam verdi.

Altın fiyatlarında tarihi gün! Rekor sonrası dev banka tahmin yükseltti: Önce Haziran sonra yıl sonu için rakam açıkladılar

Bugün erken saatlerde 2354,01 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,13 artışla 2332,70 dolar seviyelerinde bulunuyor. Yurt içinde gram altın fiyatı ise 2.419 lirayı görmesinin ardından şu sıralarda 2400 liranın hemen altında seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 4.417 TL, Cumhuriyet altını 17.307 liradan satılıyor.

ONS ALTIN (5)

UBS’DEN ALTIN FİYATI TAHMİNİ

Altın fiyatları yükselmeye ve peş peşe rekor kırmaya devam ederken İsviçreli dev banka UBS de altın fiyatları tahminini yükselttiğini duyurdu. UBS ons altın için Haziran, 2024 sonu ve 2025 Mart sonu fiyat tahminlerini 250'şer dolar yükseltti.
Yapılan açıklamaya göre Haziran sonu için ons altın fiyatı tahmini 2300 dolar/ons, 2024 sonu için 2500 dolar/ons ve 2025 Mart sonu için 2500 dolar/ons oldu.

ALTIN


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2,3 milyar dolarlık sağlık turizmi geliri2,3 milyar dolarlık sağlık turizmi geliri
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladıKüresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
Altın
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Kendisinden 25 yaş küçük model aşk yaşadıklarını itiraf etti! "Biz kötü bir şey yapmadık"

Kendisinden 25 yaş küçük model aşk yaşadıklarını itiraf etti! "Biz kötü bir şey yapmadık"

Kredi kartı büyümesinde bir yıl sonra ilk kez oluyor

Kredi kartı büyümesinde bir yıl sonra ilk kez oluyor

Ramazan Bayramı’nda cep yakan trafik cezasına dikkat!

Ramazan Bayramı’nda cep yakan trafik cezasına dikkat!

Altın fiyatlarında tarihi gün!

Altın fiyatlarında tarihi gün!

Merkez Bankası’nda hesap kitap günü!

Merkez Bankası’nda hesap kitap günü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.