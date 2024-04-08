Altın fiyatlarında tarihi gün! Rekor sonrası dev banka tahmin yükseltti: Önce Haziran sonra yıl sonu için rakam açıkladılar

Bugün erken saatlerde 2354,01 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,13 artışla 2332,70 dolar seviyelerinde bulunuyor. Yurt içinde gram altın fiyatı ise 2.419 lirayı görmesinin ardından şu sıralarda 2400 liranın hemen altında seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 4.417 TL, Cumhuriyet altını 17.307 liradan satılıyor.

UBS’DEN ALTIN FİYATI TAHMİNİ

Altın fiyatları yükselmeye ve peş peşe rekor kırmaya devam ederken İsviçreli dev banka UBS de altın fiyatları tahminini yükselttiğini duyurdu. UBS ons altın için Haziran, 2024 sonu ve 2025 Mart sonu fiyat tahminlerini 250'şer dolar yükseltti.

Yapılan açıklamaya göre Haziran sonu için ons altın fiyatı tahmini 2300 dolar/ons, 2024 sonu için 2500 dolar/ons ve 2025 Mart sonu için 2500 dolar/ons oldu.







