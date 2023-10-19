Altın fiyatlarında ters etki! ‘TL’deki zayıflık grama rekor getirecek’ dedi: Tüm gözler 26 Ekim’e çevrildi

Haftanın ilk iki işlem gününde diplomasi umutlarıyla daha iyimser olan piyasalar, Gazze'deki hastane saldırısının ardından karamsar hale geldi. ABD Başkanı Joe Biden, dün denge sağlamak yerine tek yanlı tavır sergiledi ve İsrail’e yaptığı ziyarette ABD’nin İsrail'e olan desteğini yineledi. Jeopolitik gelişmeler global piyasalarda risk iştahını etkileyen bağımsız bir değişken olarak karşımıza çıkmaya devam ederken bölgede tansiyonun artması piyasalarda belirsizliği beraberinde getirdi.

MYNET FİNANS

Global piyasalara jeopolitik risklerin dışına bakıldığında bugün ABD Merkez Bankası Jerome Powell’ın TSİ 19.00’da yapacağı konuşma çok daha önemli hale geldi. Son haftalarda Fed üyelerinden güvercin tonda açıklamalar yapılıyordu. 31 Ekim - 1 Kasım’daki Fed toplantısı öncesinde gelecek bu konuşmanın satır aralarında piyasaların geleceğine dair ipucu aranacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Yurt içi tarafta ise jeopolitik riskler varlıklar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bir yandan ise ekonomi ekibinin uyguladığı enflasyon ile mücadelede sıkılaşma adımları sürüyor. Bu kapsamda 26 Ekim’deki Merkez Bankası faiz kararı bir kez daha kritik hale gelmiş durumda. Toplantı öncesi savaş stresi ile TL varlıklar üzerindeki baskı artarken uzmanlar faiz tahminini açıkladı. 4 toplantıda politika faizini 2.150 baz puan artırarak yüzde 8,5’ten yüzde 30’a çıkaran Merkez Bankası’nın, Ekim’de faizleri 5 puan daha arttırarak sıkılaşma adımlarını sürdürmesi bekleniyor.

DOLAR 28,50 TL’Yİ GÖRDÜ

Tüm bu gelişmelerle dolar ve gram altın fiyatı tarihi rekor seviyelere yükseldi. Dolar/TL kuru 28 liranın üzerine çıktı. Bu sabah kur serbest piyasada 28,50 TL’yi gördü. Euro/TL kuru ise 30,07 seviyesine kadar yükseldi. Döviz fiyatlarında yükseliş yaşanırken uzmanlar ise sıkılaşma süreci ile TL üzerinde oluşan baskının zamanla hafifleyeceğini düşünüyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Jeopolitik risklerin artması ile ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişlere rağmen ons altın fiyatının 1950 doların üzerine hızlı bir şekilde çıkması, yatırımcının güvenli liman olarak altına koştuğunu bir kez daha gösterdi. Ons altın bu sabah 1965 doların üzerine çıksa da sonrasında bir miktar geri çekildi ve 1960 doların altına geriledi. 1.743 liradan kapanış yapan gram altın fiyatı bu sabah 1.761 liraya yükselmesinin ardından 1.755 liraya geri geldi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.077 TL, Cumhuriyet altını 12.531 TL ve 22 ayar bileziğin gramı 1.792 TL seviyelerinden değerlendi.

“KARIŞIK FİYATLAMALARIN OLDUĞU BİR SÜREÇTEYİZ”

Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk bu soruya yanıt verdi. “Rusya-Ukrayna olayları kadar küresel piyasalara etkisi olmasa da Ortadoğu’daki gerginliğin ons altın üzerinde pozitif etkisi oldu. Tabii bu durum ekonomi dışı olduğu için bu konuda net bir görüş bildirmek zor. Riskler artarak mı devam edecek yoksa Rusya-Ukrayna sürecinde olduğu gibi azalarak devam edip bir noktada tamamen gündemimizden mi çıkacak konusu belirsiz” diyen uzman isim şunları dile getirdi:

“Fakat mevcut sürece baktığımızda bir süre daha bu olaylar devam edecektir. ABD ve/veya İran’ın konuya dahil olup olmayacağı ise kritik bir nokta. Normalde bu tarz riskli ortamda faizlerin aşağı gelmesi beklenir. Fakat ABD 10 yıllık faizler yüzde 4.86’ya yükselerek herhangi bir risk fiyatlaması yapmadığını gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda karışık fiyatlamaların olduğu bir süreçteyiz. Normal şartlarda faizlerin, ons altını aşağı çekmesini bekleriz fakat içerisinde bulunduğumuz süreç normal olmayan bir süreç.”

GRAM ALTIN TAHMİNİ

Uzman isim altının gram fiyatı için de beklentilerini açıklayarak, “Gram altında ise tarihi rekor seviyelerindeyiz. Hem ons altındaki yükseliş hem de TL’deki zayıflık gram altını yukarı çekiyor. Gram altın için TL’de beklediğim zayıflık nedeniyle orta-uzun vade yönün yukarı olduğunu ve alım fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştim. TL’deki zayıflığa ek olarak jeopolitik riskler de gram altının destekleyicisi oldu. Bu aşamada gram altın için bir seviye vermek sağlıklı olmayacaktır. Yukarı potansiyelin devam edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.







