FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatlarında yeni rekor görüldü! Gram altında yüzde 3,84 artış... İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yeni rekor görüldü! Gram altında yüzde 3,84 artış... İşte güncel altın fiyatları

30.03.2024 11:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda altın fiyatlarını da etkileyen bir hareketlilik görünüyor. Altının ons fiyatı yüzde 3,1 artışla 2 bin 233 dolara çıkarak haftayı rekorla tamamladı. Bu hafta yatırım araçlarının performansına bakıldığında ise gram altın fiyatı yüzde 3,84 artış kaydetti.

Altın fiyatlarında yeni rekor görüldü! Gram altında yüzde 3,84 artış... İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Küresel piyasalarda, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izlenirken, bu durum küresel piyasalardaki risk iştahını törpülüyor. Gelişmeler dünya genelinde altına talebi artırırken fiyatlarda da yeni zirveler kaydediliyor.

ALTININ ONS FİYATINDA REKOR

Altının ons fiyatı yüzde 3,1 artışla 2 bin 233 dolara çıkarak haftayı rekorla tamamladı. Cuma günü Paskalya tatili dolayısıyla ABD, Avrupa ve Hong Kong'da piyasalar işleme kapalıydı. Gram altında ise 2 bin 330 TL seviyesi görüldü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi şubat ayında beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Ekran görüntüsü 2024-03-30 114746

POWELL'IN AÇIKLAMALARI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, San Francisco Fed'in Makroekonomi ve Para Politikası Konferansı'na katıldı ve açıklamalarda bulundu. Powell, son enflasyon verilerinin "görmek istedikleri doğrultuda" olduğunu ifade etti.

Powell'ın açıklamaları, hem hisse senedi piyasalarını hem de altın fiyatlarını destekledi.

Ekran görüntüsü 2024-03-30 114757

BU HAFTA YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,34, altının gram fiyatı yüzde 3,84, dolar/TL yüzde 1,17, avro/TL yüzde 1,23 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.749,00 ve en yüksek 9.336,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,34 değer kazanarak 9.142,40 puandan tamamladı.

Ekran görüntüsü 2024-03-30 114812

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,84 artışla 2 bin 327 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 8,92 artarak 16 bin 402 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 683 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 200 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları, yüzde 1,17 değer kazanarak 32,3860 liraya, avro yüzde 1,23 artışla 35,0580 liraya yükseldi.

Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,29 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,93 ile "Para Piyasası" fonları oldu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var
17 bin 500 TL'ye kadar... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?17 bin 500 TL'ye kadar... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen saç bakım markalarından Clear hakkında merak edilenlerDünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen saç bakım markalarından Clear hakkında merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
gram altın altın fiyatları
En Çok Okunan Haberler
17 bin 500 TL'ye kadar... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

17 bin 500 TL'ye kadar... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘O kibirli tiplere en güzel cevap olacak’

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘O kibirli tiplere en güzel cevap olacak’

Dolandırıcıların lüks villadaki keyfini polisler böldü

Dolandırıcıların lüks villadaki keyfini polisler böldü

1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat! Gözler kademeli emeklilikte! İşte yaşa göre tablo...

1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat! Gözler kademeli emeklilikte! İşte yaşa göre tablo...

Araç sürücüleri dikkat! Zam geldi, 3 Nisan'dan itibaren...

Araç sürücüleri dikkat! Zam geldi, 3 Nisan'dan itibaren...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.