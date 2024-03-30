Altın fiyatlarında yeni rekor görüldü! Gram altında yüzde 3,84 artış... İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Küresel piyasalarda, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izlenirken, bu durum küresel piyasalardaki risk iştahını törpülüyor. Gelişmeler dünya genelinde altına talebi artırırken fiyatlarda da yeni zirveler kaydediliyor.

ALTININ ONS FİYATINDA REKOR

Altının ons fiyatı yüzde 3,1 artışla 2 bin 233 dolara çıkarak haftayı rekorla tamamladı. Cuma günü Paskalya tatili dolayısıyla ABD, Avrupa ve Hong Kong'da piyasalar işleme kapalıydı. Gram altında ise 2 bin 330 TL seviyesi görüldü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi şubat ayında beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, San Francisco Fed'in Makroekonomi ve Para Politikası Konferansı'na katıldı ve açıklamalarda bulundu. Powell, son enflasyon verilerinin "görmek istedikleri doğrultuda" olduğunu ifade etti.

Powell'ın açıklamaları, hem hisse senedi piyasalarını hem de altın fiyatlarını destekledi.

BU HAFTA YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,34, altının gram fiyatı yüzde 3,84, dolar/TL yüzde 1,17, avro/TL yüzde 1,23 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.749,00 ve en yüksek 9.336,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,34 değer kazanarak 9.142,40 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,84 artışla 2 bin 327 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 8,92 artarak 16 bin 402 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 683 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 200 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları, yüzde 1,17 değer kazanarak 32,3860 liraya, avro yüzde 1,23 artışla 35,0580 liraya yükseldi.

Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,29 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,93 ile "Para Piyasası" fonları oldu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





