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Altın fiyatlarında yeni ‘rekorlar’ için tarih verdi! Altın alacaklar dikkat! Bu son fırsat olabilir…

30.01.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları bir türlü yerinde durmuyor. Altın yatırımcıları ise fiyatların nasıl bir seyir içinde olacağını yakından takip ediyor. Peki, Fed Faiz kararının açıklanmasının beklendiği haftada altın fiyatlarında bir yükseliş olacak mı? Finans uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında kısa vadede bir geri çekilme yaşanacağını belirterek Mart ayı itibariyle yeniden yükselişe geçmesini beklediği altın fiyatlarında Haziran ayında rekorlar yaşanabileceğini belirtti. İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında yeni ‘rekorlar’ için tarih verdi! Altın alacaklar dikkat! Bu son fırsat olabilir…

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip edilmeye devam ederken gözler Fed’in açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Altın alıp satacak olan yatırımcılar 'altın almak için yeni bir fırsat doğacak mı, altın yükselecek mi, düşecek mi?' gibi soruların yanıtları merak ederken kısa süreli düşüş yaşanması beklenen altında yatırım için yeni fırsat yaratabilir.

Rekor seviyelerden sonra düşüş trendine giren altın fiyatlarının son durumunu Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirdi. Memiş altın yatırımcılarına 'sakince bekleyin' uyarısında bulunarak Fed’in faiz kararının ardından yaşanacak düşüşün yeni bir alım fırsatı doğurabileceğini belirtti.

İslam Memiş altın fiyatlarının son durumu ile ilgili A Haber'e yapmış olduğu açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

“Ocak ayını altın fiyatları yükselişle tamamlıyor. 1114 TL seviyesinde yıla başlayan gram altın serbest piyasalarda 1195 TL seviyesine kadar yükseldi. Şu anda da 1178 ila 1182 TL seviyelerinde seyrediyor. Ancak önümüzdeki 2-3 hafta boyunca biraz daha dalgalı bir şekilde işlemler gerçekleşebilir.

ALTIN

‘GRAM ALTIN 1120 LİRAYA KADAR DÜŞEBİLİR’

Çünkü ABD Merkez Bankası olan FED’in faiz kararı var. FED piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık bir faiz artırımına gidecek bu da ons tarafında kısa vadeli bir toparlanmaya neden olabilir. Ancak bu önümüzdeki 2 veya 3 haftalık sürece baktığımız zaman altının ons seviyesinde 1850 dolar seviyelerine kadar bir gerileme bekliyoruz. Tahminimiz bu yönde bu da gram altın/TL seviyesine şu anda 1182 lira olan seviyesine 1140 lira veya 1120 lira seviyesine kadar geri çekebilir.

ALTIN FİYATLARINDA HAZİRAN AYINDAN SONRA YENİ REKORLAR GELEBİLİR!

Dolayısıyla kısa vadede bir geri çekilme ancak orta ve uzun vadede tekrar mart ayı itibari ile yükselişini sürdürecek bir gram altın karşımızda olabilir. Gram altında orta vadede 1280, 1350, 1450 ve 1500 TL rakamlarının üst seviyelerini görmeye devam edeceğiz diye tahmin ediyorum. Özellikle Haziran ayından sonra hem dolar kurundan hem de ons altından almış olduğu destekle yeni rekorlar test edilebilir.

2

‘ALTIN YATIRIMCISINA FIRSAT VEREBİLİR’

Kısa vadede öngördüğümüz geri çekilmeler altın almayı ihmal etmiş altın almamış ya da eline yeni nakit geçmiş olan yatırımcısına da bir fırsat vereceğini tahmin ediyorum. Ancak elinde altın bulunan yatırımcısının da acele etmemesini önümüzdeki aylarda tekrar bu yükselişlerin devam edeceği bilgisini paylaşabiliriz. “

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