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Altın fiyatlarında yükseliş! | 18 Mart altın fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2021 07:05 | Son Güncelleme

Gram altın 17 Mart Çarşamba günü 418 TL’den alıcı bulurken bugün %0,16 yükselişle 421,16 seviyesine yükseldi. Çeyrek altında ise az da olsa bir yükseliş yaşandı. Çeyrek altın 17 Mart günü 682 TL alış fiyatından 686 TL’ye yükseldi. Peki yarım, tam, ata ve cumhuriyet altınlarında durum nasıl? Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında yükseliş! | 18 Mart altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları haftaya yükselişle başlamasının ardından dalgalı seyrine devam ederek bugün düne göre küçük bir yükseliş yaşıyor. Bugün itibariyle altın fiyatlarında genel olarak bir yükseliş görülüyor. Buna göre 18 Mart Perşembe günü Kapalıçarşı altın fiyatları genel olarak aynı seviyelerde az bir farkla ilerliyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Dün günü 418 seviyelerinde kapatan gram altın, 18 Mart itibariyle alış fiyatı 421,10 TL olarak açıklandı. Satış fiyatı ise 421,17 TL’den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

17 Mart Çarşamba günü 682 TL olan çeyrek altın, 18 Mart itibariyle ufak bir yükselişle 686 TL seviyelerine yükseldi. Çeyrek altın satış fiyatı ise 697 TL.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın ise 17 Mart itibariyle 1,359 TL’den alıcı buluyordu. 18 Mart Çeyrek altın alış fiyatı ise 1370 TL, satış fiyatı 1.397 TL olarak açıklandı.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını da düne göre yükseliş yaşıyor. Buna göre bugün Cumhuriyet altını alış fiyatı 2,739 TL iken satış fiyatı ise 2,782 TL.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altını alış fiyatı 2,764 TL civarındayken satış fiyatı ise 2,834 TL.

ZİYNET ALTINI FİYATI

Ziynet altın ise düne göre az da olsa düşüş yaşadı. 17 Mart Çarşamba günü 6 bin 708 TL’den alıcı bulan ziynet altın, 18 Mart günü 6 bin 701 seviyesine geriledi. Ziynet altın satış fiyatı ise 6 bin 809 TL.

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

14 ayar bilezik gram fiyatı ise aynı seviyelerde ilerliyor. 14 ayar bilezik alış fiyatı 230,98 TL, satış fiyatı ise 278,91 TL ile dikkat çekti.

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

22 ayar bilezik gram fiyatı 381,43 TL alış fiyatı bulunurken, satış fiyatı 410,19 TL oldu.

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