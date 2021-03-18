Altın fiyatlarında yükseliş! | 18 Mart altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları haftaya yükselişle başlamasının ardından dalgalı seyrine devam ederek bugün düne göre küçük bir yükseliş yaşıyor. Bugün itibariyle altın fiyatlarında genel olarak bir yükseliş görülüyor. Buna göre 18 Mart Perşembe günü Kapalıçarşı altın fiyatları genel olarak aynı seviyelerde az bir farkla ilerliyor.
Dün günü 418 seviyelerinde kapatan gram altın, 18 Mart itibariyle alış fiyatı 421,10 TL olarak açıklandı. Satış fiyatı ise 421,17 TL’den işlem görüyor.
17 Mart Çarşamba günü 682 TL olan çeyrek altın, 18 Mart itibariyle ufak bir yükselişle 686 TL seviyelerine yükseldi. Çeyrek altın satış fiyatı ise 697 TL.
Yarım altın ise 17 Mart itibariyle 1,359 TL’den alıcı buluyordu. 18 Mart Çeyrek altın alış fiyatı ise 1370 TL, satış fiyatı 1.397 TL olarak açıklandı.
Cumhuriyet altını da düne göre yükseliş yaşıyor. Buna göre bugün Cumhuriyet altını alış fiyatı 2,739 TL iken satış fiyatı ise 2,782 TL.
Ata altını alış fiyatı 2,764 TL civarındayken satış fiyatı ise 2,834 TL.
Ziynet altın ise düne göre az da olsa düşüş yaşadı. 17 Mart Çarşamba günü 6 bin 708 TL’den alıcı bulan ziynet altın, 18 Mart günü 6 bin 701 seviyesine geriledi. Ziynet altın satış fiyatı ise 6 bin 809 TL.
14 ayar bilezik gram fiyatı ise aynı seviyelerde ilerliyor. 14 ayar bilezik alış fiyatı 230,98 TL, satış fiyatı ise 278,91 TL ile dikkat çekti.
22 ayar bilezik gram fiyatı 381,43 TL alış fiyatı bulunurken, satış fiyatı 410,19 TL oldu.
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