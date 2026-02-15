Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın ve gümüşte yaşanan hızlı yükseliş ve ani düşüşler küçük yatırımcıyı ekran başına kilitledi. ABD–İran gerilimi ve ABD enflasyon verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi merak edilirken, TGRT Haber canlı yayınında konuşan ekonomist Sefer Humar, emtia piyasalarındaki sert dalgalanmanın devam edebileceğini söyledi.

Son dönemde ons ve gram bazında yaşanan yükselişlerin “düzeltmesiz” gerçekleştiğini belirten Humar, belli dönemlerde geri çekilmelerin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. 2025’i “TL yılı” olarak tanımladığını hatırlatan Humar, 2026’da da Türk lirası faiz ve para piyasası fonlarının öne çıkabileceğini dile getirdi.

8 bin liradan altın alan yatırımcıların durumuna da değinen Humar, altının uzun vadede farklı bir yatırım aracı olduğunu ancak hızlı yükseliş dönemlerinde piyasayı dikkatle takip etmeden hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ALTIN VE GÜMÜŞTEKİ BU DALGALANMA DEVAM EDER Mİ?

Ekonomist Sefer Humar da TGRT Haber ekranlarında katıldığı bir canlı yayında altın ve gümüş fiyatlarındaki dalgalanma sürecine ilişkin konuştu. İşte Sefer Humar’ın o açıklamaları:

Bu dalgalanma devam eder. Neden devam eder? Şimdi, 2 binlerden, 5 binlere, 3 binlerden 7 binlere işte altının ve gümüşün fiyatlarındaki dalgalanmalara biz ons bazında bakıyoruz ama gram bazından da bahsediyorum. Bu yukarı doğru giderken herhangi bir düzeltme gelmedi. Yani hızlı bir şekilde yukarı doğru geldi. Keza 10 gün önce gümüşte yaşadığımız, keza 10 gün önce altında yaşadığımız bir düşüş oldu.

Ben 2025 yılı için “TL” yılı diyordum. Yani biz faizlerin yüksek olmasını istemiyoruz. Kimse istemez yani. Sonuçta yüksek faiz her zaman ekonomi anlamında enflasyonun promotör bir etkisi vardır ama 2025'te yine paranızı TL faizde tutabilirsiniz. Çünkü işte 45'leri, 50'leri bulacaksınız faiz oranında dedik.

TÜRK LİRASINDA KALMAK DOĞRU BİR KARAR MI?

Nitekim 2025 Türk lirası yılı oldu. 2026 için de ben yatırım tavsiyesi değildir ama kendi tasarrufum olarak yine Türk lirasında kalmanın doğru bir karar olabileceğini özellikle TL faizlerde emtialarda bir paçal yaparak yani ufak sepette bir miktar altın bulundurulabilir, bir miktar döviz bulundurulabilir ama bunlar hep ufak miktarlarda.

Ben şahsen dövizi şu yüzden çok tercih etmiyorum. Yani 3 yıldır, 4 yıldır dövizde bir stabil durma noktası var ama ısrarla dövize yönlenmesini isteyen yatırımcılar var. Ve pişmanlar. Aynı şekilde konutlara baktığınızda da öyle. Döviz bazında konut yatırımları da değer kaybetti. Yani 2026'da sanki TL ve para piyasası fonlarında güvenilir bulduğunuz bulunulan para piyasası fonlarında değerlendirilebilir diye düşünüyorum açıkçası.

8 BİN LİRADAN ALTIN ALANLAR NE YAPMALI?

“Altını 8 bin liradan altın alanlar oldu. 16 bin liraları bulur bu gram diye. Şimdi onlar ne yapıyor? Tutsunlar mı ellerindeki altını?” sorusuna da cevap veren Humar şu şekilde konuştu:

"Onlar tutuyorlar. Aynı şekilde altın çok yükselince satıp başka ürün alanlar işte gayrimenkul de araç alanlar da oldu. Yani altın biraz farklı bir yatırım ürünü. Altını yatırım üründen ziyade ihtiyaç halinde bozmak için alan insanlar var. Özellikle kadınlar çok seviyor altını. İşte herhangi bir şekilde bir gün yarın ihtiyacım olduğunda, kara günü olduğunda yastık altında kalsın vesaire tutanlar var. Ama normal bizim bildiğimiz tasarruf amacıyla altın alanlar da bence 2026'da hızlı bir şekilde özellikle piyasayı koklamadan hareket etmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum.

Nitekim çok düşükken yani 2 binlerden 5 binlere sonra 7 binlere doğru hiçbir düzeltme hareketi olmadan gelen bu emtialar nitekim belli dönemlerde düzelecektir, düzeltme gelecektir diye düşünüyorum."