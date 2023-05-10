FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatlarının gözü saat 15.30’da! ABD enflasyonu açıklanıyor: Alman bankadan altın için şaşırtan tahmin…

Altın fiyatlarının gözü saat 15.30’da! ABD enflasyonu açıklanıyor: Alman bankadan altın için şaşırtan tahmin…

10.05.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ABD enflasyon verisi öncesi hareketli bir grafik sergiliyor. Yatırımcılar 10 Mayıs 2023 Çarşamba “Gram altın fiyatı, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt ararken Alman Commerzbank’tan yeni bir tahmin yapıldı. Fed’in mevcut ortamda faizleri daha fazla artırmasının olası olmadığı belirtilen açıklamada, ons altın fiyatı için tahminlerini 50 dolar birden yükseltiklerini duyurdular.

Altın fiyatlarının gözü saat 15.30’da! ABD enflasyonu açıklanıyor: Alman bankadan altın için şaşırtan tahmin…

Altın fiyatları bugün 15.30’da açıklanacak olan olan ABD enflasyonunu bekliyor. ABD'de en son tüketici fiyatları aylık yüzde 0,1 artışla, yıllık yüzde 5,0 seviyesine kadar gerilemişti. Böylece enflasyon 2021 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

AW886395_01

Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0,4 olacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 5,0 seviyesinde sabit kalacağı yönünde oluştu. Ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankası Fed’in politika sıkılaştırma döngüsünün izleyeceği yol hakkında yeni ipucu sağlaması bekleniyor. Fed, geçtiğimiz hafta faiz oranlarını 25 baz puan artırarak enflasyonu kontrol altına almayı amaçlayan son faiz artırımı kampanyasına ara verme noktasında olabileceğinin sinyalini vermişti. Ancak enflasyonun ısrarcı bir şekilde yapışkan olduğuna dair herhangi bir işaretin, Fed'in gelecek politika kararlarında daha şahin bir yaklaşım benimsemesine yol açabileceği belirtiliyor.

iStock-1473605126

FED FAİZ DÜŞÜRÜR MÜ?

Konuya ilişkin son açıklama ise New York Fed Başkanı John Williams’tan geldi. Williams, eğer ihtiyaç görülür ise Fed'in faizleri yeniden artıracağını söyledi.

New York Ekonomi Kulübü'nde, "Faiz artırımı ile işimizin bittiğini söylemedik" diye konuşan Williams, "Eğer ek politika güçlendirme uygun olacak ise bunu yaparız" dedi. Fed'in bu yıl faizleri düşürmesinin çok küçük bir olasılık olduğunu da vurguladı.

Kredi şartlarında sıkılaşmanın ekonomiyi etkilemekte olduğuna yönelik işaretler gördüklerini belirten Williams, finansal gerilimlerin gelen ekonomik aktiviteyi nasıl etkileceğini şu anda bilmenin çok zor olduğunu da ifade etti.

iStock-1436973214

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta 2085 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran ons altın fiyatı Cuma günü düşüşe geçti. Dün 2044 seviyelerine kadar yükselen altının ons fiyatı bu sabah 2038 dolar seviyelerinden değerleniyor.

ALTIN

Gram altın fiyatı ise 1302 liralık rekorun ardından 1260-75 lira seviyelerinde hareketlerine devam ediyor. Bugün altının gram fiyatı 1274 lira seviyelerinde bulunuyor. Kuyumcularda 22 ayar gram altın 1351 liradan satışa sunulurken, çeyrek altın 2354 TL, Cumhuriyet altını 9631 TL ve 22 ayar bileziğin gramı 1351 TL’den alıcı ile buluşuyor.

iStock-167767860

ALMAN BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

Commerzbank Emtia Araştırma Müdürü Thu Lan Nguyen, Fed’in mevcut ortamda faizleri daha fazla artırmasının olası olmadığını söylüyor. Sonuç olarak, yılsonu altın fiyat hedefini 1.950 dolardan yaklaşık 2.000 dolara yükseltiyor. Commerzbank üç aylık hedeflerinde, altın fiyatlarının bu yılın dördüncü çeyreğinde ve 2024’ün ilk çeyreğinde ortalama 2.050 dolar seviyesinde sabit kalacağını öngörüyor.

iStock-802143856

Alman bankası altın konusunda yükselişe geçiyor. Ancak Nguyen, yatırımcıların altının tüm zamanların en yüksek seviyelerinin üzerine çıkması için muhtemelen gelecek yılın en az ikinci çeyreğine kadar beklemek zorunda kalacağını söylüyor. Fed’in yakın zamanda faiz oranlarını artırma planı yok. Ancak, Commerzbank, bu yıl faiz oranlarını düşürmelerinin pek olası olmadığını belirtiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD ENFLASYON VERİLERİ 2023: Nisan ayı ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 ABD TÜFE kararıABD ENFLASYON VERİLERİ 2023: Nisan ayı ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 ABD TÜFE kararı
Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda!Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda!
Kamu işçileri zam oranı belli oldu!Kamu işçileri zam oranı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda!

Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda!

İşçileri heyecanlandıran sözler

İşçileri heyecanlandıran sözler

Fahiş kirada ev sahiplerinin yeni yöntemi

Fahiş kirada ev sahiplerinin yeni yöntemi

Staj mağdurları için heyecanlandıran gelişme

Staj mağdurları için heyecanlandıran gelişme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.