Altın fiyatlarının gözü saat 15.30’da! ABD enflasyonu açıklanıyor: Alman bankadan altın için şaşırtan tahmin…

Altın fiyatları bugün 15.30’da açıklanacak olan olan ABD enflasyonunu bekliyor. ABD'de en son tüketici fiyatları aylık yüzde 0,1 artışla, yıllık yüzde 5,0 seviyesine kadar gerilemişti. Böylece enflasyon 2021 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0,4 olacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 5,0 seviyesinde sabit kalacağı yönünde oluştu. Ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankası Fed’in politika sıkılaştırma döngüsünün izleyeceği yol hakkında yeni ipucu sağlaması bekleniyor. Fed, geçtiğimiz hafta faiz oranlarını 25 baz puan artırarak enflasyonu kontrol altına almayı amaçlayan son faiz artırımı kampanyasına ara verme noktasında olabileceğinin sinyalini vermişti. Ancak enflasyonun ısrarcı bir şekilde yapışkan olduğuna dair herhangi bir işaretin, Fed'in gelecek politika kararlarında daha şahin bir yaklaşım benimsemesine yol açabileceği belirtiliyor.

FED FAİZ DÜŞÜRÜR MÜ?

Konuya ilişkin son açıklama ise New York Fed Başkanı John Williams’tan geldi. Williams, eğer ihtiyaç görülür ise Fed'in faizleri yeniden artıracağını söyledi.

New York Ekonomi Kulübü'nde, "Faiz artırımı ile işimizin bittiğini söylemedik" diye konuşan Williams, "Eğer ek politika güçlendirme uygun olacak ise bunu yaparız" dedi. Fed'in bu yıl faizleri düşürmesinin çok küçük bir olasılık olduğunu da vurguladı.

Kredi şartlarında sıkılaşmanın ekonomiyi etkilemekte olduğuna yönelik işaretler gördüklerini belirten Williams, finansal gerilimlerin gelen ekonomik aktiviteyi nasıl etkileceğini şu anda bilmenin çok zor olduğunu da ifade etti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta 2085 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran ons altın fiyatı Cuma günü düşüşe geçti. Dün 2044 seviyelerine kadar yükselen altının ons fiyatı bu sabah 2038 dolar seviyelerinden değerleniyor.

Gram altın fiyatı ise 1302 liralık rekorun ardından 1260-75 lira seviyelerinde hareketlerine devam ediyor. Bugün altının gram fiyatı 1274 lira seviyelerinde bulunuyor. Kuyumcularda 22 ayar gram altın 1351 liradan satışa sunulurken, çeyrek altın 2354 TL, Cumhuriyet altını 9631 TL ve 22 ayar bileziğin gramı 1351 TL’den alıcı ile buluşuyor.

ALMAN BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

Commerzbank Emtia Araştırma Müdürü Thu Lan Nguyen, Fed’in mevcut ortamda faizleri daha fazla artırmasının olası olmadığını söylüyor. Sonuç olarak, yılsonu altın fiyat hedefini 1.950 dolardan yaklaşık 2.000 dolara yükseltiyor. Commerzbank üç aylık hedeflerinde, altın fiyatlarının bu yılın dördüncü çeyreğinde ve 2024’ün ilk çeyreğinde ortalama 2.050 dolar seviyesinde sabit kalacağını öngörüyor.

Alman bankası altın konusunda yükselişe geçiyor. Ancak Nguyen, yatırımcıların altının tüm zamanların en yüksek seviyelerinin üzerine çıkması için muhtemelen gelecek yılın en az ikinci çeyreğine kadar beklemek zorunda kalacağını söylüyor. Fed’in yakın zamanda faiz oranlarını artırma planı yok. Ancak, Commerzbank, bu yıl faiz oranlarını düşürmelerinin pek olası olmadığını belirtiyor.



