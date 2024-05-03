Altın fiyatlarının gözü saat 15.30'da, yön belli olacak! Uzman isim Fed kararından sonra 'kötü senaryo'ya işaret etti! 'Orta ve uzun vadede...'

Altın yatırımcıları Fed'in faiz kararı sonrası 'altın ne kadar oldu, ons altın, gram altın, çeyrek altın ne kadar, bundan sonra ne olacak?' sorularının yanıtını ararken altın fiyatlarında son durum ne oldu? Haftanın son işlem gününde ons altında düşüş gözlendi. Dolar destekli gram altında ise ivme yukarı yönlü. Altın fiyatları bugün saat 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı.

FED FAİZLERİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutuldu.

FED KARARININ ANLAMI

Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatlarını değerlendiren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Altın tarafında Fed sonrası güçlü bir yükselme oldu. Powell konuşmadan önce faiz kararı metni geldi. Fed, haziran ayında bilanço daraltım hızının yavaşlatılacağı mesajını verdi. Bunun anlamı “Haziran ayı itibariyle piyasadan daha az para çekeceğim. Piyasada daha fazla para kalacak.” demek. Yani bunu likiditeyi arttırmak olarak okumak lazım. Yani Fed miktarsal olarak sıkılaştırıyordu, şimdi bunu piyasa miktarsal gevşeme olarak alıyor" değerlendirmesini yaptı.

"HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN LİKİDİTE ARTACAK. BU ALTIN İÇİN OLUMLU BİR SÜREÇ"

Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayından itibaren likidite artacak. Bu altın için olumlu bir süreçtir. Fed’in güvercin olduğuna dair bir sinyal. Piyasa da bunu Fed faiz indirimlerinin erken geleceğinin sinyali olarak yorumladı. Altın 2 bin 300’lü seviyelerin oldukça üstüne çıkan bir seviyeyi gördük. Sonra Powell “Faiz artırımı yok masada. Bir sonraki adımımız faiz artırımı olmayacak.” dedi. Yani bir sonraki adımımız faiz artırımı olmayacak mesajını verdi."

"Piyasa buna çok sevindi. Amerika’nın enflasyonu biraz beklenti üstü gelince acaba ‘Fed karar değiştirip faiz artırımına girer mi?’ sıklıkla konuşuluyordu. Powell bunu masadan kaldırdı. Piyasa bunu da çok olumlu fiyatladı. Endeksler ve altın yukarı gitti. Bunlar güvercin taraflardı. Sonrasında Powell faiz indirimleri konusunda ‘şahin’ olduğunu gösterdi. Powell, “Her şey şu an çok belirsiz, daha güvenilir noktada değiliz. 2023’te bu konuda iyiydik ancak 2024’ün ilk çeyreğinde daha iyi durumda değiliz. Dolayısıyla kendimize güvenmeden faiz indirimi yok” dedi. Bize ‘Uzun süre bizden faiz indirimi beklemeyin’ mesajını verdi. Ons altın biraz düşüş yaşadı.”

KÖTÜ SENARYOYA İŞARET ETTİ

Altının bundan sonraki seyri ile ilgili 'kötü' senaryoya işaret eden Eryılmaz, altında alım fırsatı için seviye verdi. Eryılmaz, “Faiz arttırmayacak bir Fed var, bilançoyu küçültecek bir Fed var. Faiz artırmayacak bir Fed var. Hala altında bir düzeltme görmedik. Hem olumlu hem de olumsuz bir taraf vardı. En kötü senaryoda gidiyoruz. Demiştim ki, güçlü bir düşüş beklemem, yatay konsedelisyonda güç toplayan aşırı satımdan kurtulan bir altın olur” demiştim. Önerim hala geçerli, veriler geldikçe, konuşmalar geldikçe 2300’ün altında, gram altında 2 bin 400 altına sarkan alımlar orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu yılın sonunda güçlü bir seyri görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 2.402,79 lira

Çeyrek altın 3.928,56 lira

Yarım altın 7.857,11 lira

Cumhuriyet altını 15.666 lira







