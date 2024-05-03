FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatlarının gözü saat 15.30'da, yön belli olacak! Uzman isim Fed kararından sonra 'kötü senaryo'ya işaret etti! 'Orta ve uzun vadede...'

Altın fiyatlarının gözü saat 15.30'da, yön belli olacak! Uzman isim Fed kararından sonra 'kötü senaryo'ya işaret etti! 'Orta ve uzun vadede...'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.05.2024 09:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın, dolar, borsa, kripto para... Küresel piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararının açıklandı. Altın fiyatları kararın ardından yükselse dün kısmi geri çekilmeler yaşadı. Peki bundan sonra altında seyir nasıl olacak? Düşüşler devam eder mi? (3 Mayıs Cuma gram altın çeyrek altın ne kadar?)

Altın fiyatlarının gözü saat 15.30'da, yön belli olacak! Uzman isim Fed kararından sonra 'kötü senaryo'ya işaret etti! 'Orta ve uzun vadede...'

Altın yatırımcıları Fed'in faiz kararı sonrası 'altın ne kadar oldu, ons altın, gram altın, çeyrek altın ne kadar, bundan sonra ne olacak?' sorularının yanıtını ararken altın fiyatlarında son durum ne oldu? Haftanın son işlem gününde ons altında düşüş gözlendi. Dolar destekli gram altında ise ivme yukarı yönlü. Altın fiyatları bugün saat 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı.

3

FED FAİZLERİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutuldu.

iStock-1714643526

FED KARARININ ANLAMI

Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatlarını değerlendiren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Altın tarafında Fed sonrası güçlü bir yükselme oldu. Powell konuşmadan önce faiz kararı metni geldi. Fed, haziran ayında bilanço daraltım hızının yavaşlatılacağı mesajını verdi. Bunun anlamı “Haziran ayı itibariyle piyasadan daha az para çekeceğim. Piyasada daha fazla para kalacak.” demek. Yani bunu likiditeyi arttırmak olarak okumak lazım. Yani Fed miktarsal olarak sıkılaştırıyordu, şimdi bunu piyasa miktarsal gevşeme olarak alıyor" değerlendirmesini yaptı.

1

"HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN LİKİDİTE ARTACAK. BU ALTIN İÇİN OLUMLU BİR SÜREÇ"

Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayından itibaren likidite artacak. Bu altın için olumlu bir süreçtir. Fed’in güvercin olduğuna dair bir sinyal. Piyasa da bunu Fed faiz indirimlerinin erken geleceğinin sinyali olarak yorumladı. Altın 2 bin 300’lü seviyelerin oldukça üstüne çıkan bir seviyeyi gördük. Sonra Powell “Faiz artırımı yok masada. Bir sonraki adımımız faiz artırımı olmayacak.” dedi. Yani bir sonraki adımımız faiz artırımı olmayacak mesajını verdi."

5

"Piyasa buna çok sevindi. Amerika’nın enflasyonu biraz beklenti üstü gelince acaba ‘Fed karar değiştirip faiz artırımına girer mi?’ sıklıkla konuşuluyordu. Powell bunu masadan kaldırdı. Piyasa bunu da çok olumlu fiyatladı. Endeksler ve altın yukarı gitti. Bunlar güvercin taraflardı. Sonrasında Powell faiz indirimleri konusunda ‘şahin’ olduğunu gösterdi. Powell, “Her şey şu an çok belirsiz, daha güvenilir noktada değiliz. 2023’te bu konuda iyiydik ancak 2024’ün ilk çeyreğinde daha iyi durumda değiliz. Dolayısıyla kendimize güvenmeden faiz indirimi yok” dedi. Bize ‘Uzun süre bizden faiz indirimi beklemeyin’ mesajını verdi. Ons altın biraz düşüş yaşadı.”

7

KÖTÜ SENARYOYA İŞARET ETTİ

Altının bundan sonraki seyri ile ilgili 'kötü' senaryoya işaret eden Eryılmaz, altında alım fırsatı için seviye verdi. Eryılmaz, “Faiz arttırmayacak bir Fed var, bilançoyu küçültecek bir Fed var. Faiz artırmayacak bir Fed var. Hala altında bir düzeltme görmedik. Hem olumlu hem de olumsuz bir taraf vardı. En kötü senaryoda gidiyoruz. Demiştim ki, güçlü bir düşüş beklemem, yatay konsedelisyonda güç toplayan aşırı satımdan kurtulan bir altın olur” demiştim. Önerim hala geçerli, veriler geldikçe, konuşmalar geldikçe 2300’ün altında, gram altında 2 bin 400 altına sarkan alımlar orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu yılın sonunda güçlü bir seyri görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

4

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 2.402,79 lira

Çeyrek altın 3.928,56 lira

Yarım altın 7.857,11 lira

Cumhuriyet altını 15.666 lira


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA: Enflasyon rakamları nisan ayı için belli oldu! TÜİK duyurdu SON DAKİKA: Enflasyon rakamları nisan ayı için belli oldu! TÜİK duyurdu
ENAG enflasyon verilerini açıkladıENAG enflasyon verilerini açıkladı
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Fed Altın altın fiyatları
En Çok Okunan Haberler
300 alacaklı iflas eden firmanın kapısına dayandı! Ne buldularsa yağmaladılar: Polis hemen devreye girdi

300 alacaklı iflas eden firmanın kapısına dayandı! Ne buldularsa yağmaladılar: Polis hemen devreye girdi

Dikkat çeken ‘boş koltuk’ detayı! Özgür Özel söyledi, Erdoğan hemen telafi etti...

Dikkat çeken ‘boş koltuk’ detayı! Özgür Özel söyledi, Erdoğan hemen telafi etti...

Altın fiyatlarının gözü saat 15.30'da, yön belli olacak! Uzman isim Fed kararından sonra 'kötü senaryo'ya işaret etti! 'Orta ve uzun vadede...'

Altın fiyatlarının gözü saat 15.30'da, yön belli olacak! Uzman isim Fed kararından sonra 'kötü senaryo'ya işaret etti! 'Orta ve uzun vadede...'

Yediemin otoparklarında 'vurgun' tablosu

Yediemin otoparklarında 'vurgun' tablosu

ENAG enflasyon verilerini açıkladı

ENAG enflasyon verilerini açıkladı

Asgari ücrete ara zam iddiası! Rakam vererek duyurdu

Asgari ücrete ara zam iddiası! Rakam vererek duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.