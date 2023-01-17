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Altın, gümüş, dolar fiyatları… Hepsini etkileyecek! Merkez Bankası faiz kararında yeni perde

17.01.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın, dolar, gümüş fiyatları için gözler faiz kararı açıklamalarına çevrildi. Piyasaların yakından takip ettiği Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını bu ay içerisinde açıklayacak. Altın, dolar ve gümüş alacak veya satacak olanlar için kritik olan toplantı tarihleri belli oldu. Öte yandan TCMB faiz kararı beklenti anketini de açıkladı. İşte özellikle altın fiyatlarını yakından ilgilendiren faiz kararına dair beklentiler.

Altın, gümüş, dolar fiyatları… Hepsini etkileyecek! Merkez Bankası faiz kararında yeni perde

Merkez Bankası faiz kararı ve FED faiz kararı açıklamaları için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yılın ilk toplantısını 19 Ocak tarihinde gerçekleştirecek. FED ise ilk toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. 2023 yılının ilk anket sonuçlarına göre, cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,18 iken, bu anket döneminde yüzde 9,08 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9,00’da sabit tuttu.
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Döviz Kuru Beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 23,12 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 22,77 TL iken, bu anket döneminde 23,43 TL olarak gerçekleşti.
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BİR ÖNCEKİ KARARDA SABİT BIRAKILMIŞTI

Merkez Bankası son toplantısını aralık ayında gerçekleştirdi. Toplantının ardından politika faizi sabit bırakıldı. Merkez Bankası faiz kararını, beklentiler doğrultusunda yüzde 9'da sabit bıraktı.
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Kurul tarafından kasım ayında yapılan açıklamada faiz indirim döngüsünün sona erdiği şu cümleler ile duyurulmuştu: "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir.
Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir."

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Altın dolar Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı

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