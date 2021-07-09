Altın haftayı nasıl kapattı? İşte son fiyatlar

Altın piyasasında, en düşük 502 bin 470 lirayı, en yüksek ise 506 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 502 bin 470 liradan tamamladı.

ALTIN HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 402 bin 939,78 lira, işlem miktarı ise 632,09 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 378 milyon 291 bin 147,11 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, DenizBank şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA



