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Altın haftayı nasıl kapattı? İşte son fiyatlar

09.07.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 502 bin 470 liraya geriledi.

Altın haftayı nasıl kapattı? İşte son fiyatlar

Altın piyasasında, en düşük 502 bin 470 lirayı, en yüksek ise 506 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 502 bin 470 liradan tamamladı.

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KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 402 bin 939,78 lira, işlem miktarı ise 632,09 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 378 milyon 291 bin 147,11 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, DenizBank şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

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