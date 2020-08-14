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Altın haziran ayından beri ilk kez haftalık kayıp yaşayabilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2020 10:32 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde hafif yukarı yönlü seyir izliyor. Altın fiyatları, hazirandan sonra ilk kez haftalık bazda değer kaybetmenin eşiğinde.

Altın haziran ayından beri ilk kez haftalık kayıp yaşayabilir

Altın fiyatları, ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişin yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirmesine neden olmasıyla Haziran başından bu yana ilk haftalık düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1,950 doların hemen altında.

Spot altının ons fiyatları geçtiğimiz haftayı 2.035 dolardan tamamlamıştı. Bu sabahki fiyatlar itibarıyla altındaki haftalık düşüş yüzde 4'ün üzerinde.

AxiCorp Ltd. baş küresel piyasalar stratejisti Stephen Innes, hazırladığı notta, "Altın, dolardaki düşüş ile birlikte hafta başındaki düzeltme sonrası toparlanmaya devam ediyor, ancak yüksek faizler altının geri dönmesini sınırlayabilir," dedi ve "Kısa vadeli spekülatif pozisyon verilerinin yüksek miktarda kısa dolar pozisyonu işaret etmesi ile birlikte, altının negatif orta vadeli ABD ekonomik görünümü dolayısıyla gerekli bir çeşitlendirici olarak cazibesi, stratejik yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri ve hedge etmeleri dolayısıyla etkisini sürdürüyor" şeklinde görüş bildirdi.

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