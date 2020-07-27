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Altın hesabı açmak isteyenlere önemli uyarı! İşte en avantajlı bankalar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.07.2020 09:55 | Son Güncelleme

Altın, son dönemin en karlı yatırım araçların biri. Bu nedenle insanlar ellerinde tuttukları parayı altına dönüştürmek istiyor. Altınlarını nerede saklayacaklarını bilmeyenler için de bankalar, müşterilerine altın hesabı gibi bir seçenek sunuyor. Bu sayede hem banka bu altınlarla kurum içinde para akışı sağlıyor hem de müşteriler altınların faiz getirisi ile daha fazla para kazanıyor.

Altın hesabı açmak isteyenlere önemli uyarı! İşte en avantajlı bankalar...

Bankalardan açılabilecek mevduat hesapları sayesinde insanlar altınlarını yastık altında değil, daha güvenli bir ortamda saklama olanağına erişti. Bunun yanı sıra ülke ekonomisine de ciddi katkısı olan altın hesapları ile ilgili her bir bankanın sunduğu ayrıcalık birbirinden farklı olabiliyor. Eğer yakın zamanda altın hesabı açmak gibi bir niyetiniz varsa ya da halihazırda var olan bankanızda değişiklik yapmak istiyorsanız bankaların müşterilerine altın yatırımı konusunda sundukları avantajları yazımızda inceleyebilirsiniz.

TÜRKİYE FİNANS - TFX TARGET UYGULAMASI

TFX Target uygulaması ile Türkiye Finans, haftanın 5 günü 24 saat boyunca altın al-sat işlemlerini yapmayı sürdürüyor. Diğer bankalarla kıyaslandığında makas aralığının da oldukça düşük tutulduğu bir uygulama olan TFX Target, Türkiye Finans hesabınızla eş zamanlı olarak hizmet veriyor. Bu nedenle para aktarımı gibi zaman kaybettiren detaylarla uğraşmak zorunda değilsiniz. Bunun yanı sıra uygulama üzerinden belli miktarlarda gram altın için bir fiyat aralığı girildiğinde, altının o fiyat aralığına düşmesi durumunda otomatik olarak alım ya da satım işlemi yapılabiliyor.

ZİRAAT BANKASI ALTIN HESABI

Türkiye'nin köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası müşterilerine hem vadesiz hem de vadeli altın mevduat hesabı seçeneği sunuyor. Altın mevduat hesaplarından komisyon ücreti almayan banka; gram altın alım satım işlemlerinde ise komisyon alıyor.

ENPARA ALTIN HESABI

QNB Finansbank'ın internet bankacılık sistemi olan Enpara, altın hesabı için oldukça uygun fiyat oranları sunuyor. Diğer bankalara göre alış ve satıştaki anlık farkın da uygun olduğu Enpara'da, makas aralıkları oldukça cazip oluyor.

KUVEYT TÜRK ALTIN HESABI

Türkiye'nin en büyük katılım bankalarından olan Kuveyt Türk, müşterilerine hesaplarında bulunan altınları fiziki olarak çekme avantajı sunuyor. Ayrıca altın kuru belirlenen seviyeye geldiğinde bozdurulup otomatik olarak Türk Lirası'na çevrilebiliyor. 4 farklı altın hesabı bulunan Kuveyt Türk, yaptığı altın günleri ile daha avantajlı fiyatlarla altın alış-satışı da yapıyor.

ALBARAKA ALTIN HESABI

Albaraka'da altın hesabı oluşturmuş kişilerin altınları 1000/1000 saflıkta işlem görüyor. Bunun yanı sıra yapılan işlemlerden ücret ve komisyon maliyetleri alınmıyor. Altın hesaplarına kar payı veren Albaraka'da altınların değeri artıyor.

VAKIFBANK ALTIN HESABI

Altın çağı hesabı ile Vakıfbank, müşterilerine düzenli alım satım talimat seçeneği sunuyor. Vakıfbank'ta altın hesapları için de herhangi bir ücret alınmıyor.

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