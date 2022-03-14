Altın hesabı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık Türk lirasına...

5 Bin ton yastık altı altının ekonomiye kazandırılması için çalışmaları bir süredir yapılan yeni sistem 1 Mart'ta devreye girdi. Sistemin devreye alınmasından 14 gün sonra Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

