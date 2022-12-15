Altın için 2022 defteri kapanıyor! İslam Memiş 2023 piyasasını yorumladı: ‘Elinde nakit parası olan…’

Altın fiyatları yılın son Fed faiz kararının ardından düşüşe geçti. Hafta içinde 1.825 dolara çıkarak 30 Haziran sonrası en yüksek seviyeyi gören ons altın FOMC sonrası bugün 1783 dolara kadar geriledi. Dolar kurunun 18,65 seviyesinde yatay seyretmesi ve onstaki kayıpla yurt içi altın fiyatlarında tarihi zirveden gerileme yaşanıyor. Geçtiğimiz gün 1093 liranın üzerine yükselerek rekor kıran gram altın fiyatları ise yüzde 1,5’in üzerinde değer kaybederek şu sıralarda 1066 liradan satışa sunuluyor.

FAİZ ARTIŞLARI BİTMEDİ

Dün yılın son FOMC toplantısını gerçekleştiren ABD Merkez Bankası Fed, beklendiği üzere 50 baz puanlık faiz artışı yaptı. Karar sonrası konuşan Başkan Powell, faiz artışlarının bitmediğini ve nihai faiz beklentisinin yüzde 5,1’e yükseltildiğini belirtti.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA SİNYALLERİ

Fed Başkanı Powell ayrıca, ABD ekonomisinde yavaşlamanın kuvvetleneceğini ve 2023 büyüme beklentilerini yüzde 1,2’den yüzde 0,5’e düşürdüklerini açıkladı. Ekonomik ivme kaybının istihdamı da yavaşlatması beklenirken işsizlik oranının 2023’te yüzde 4,6’ya çıkması öngörülüyor.

GÜMÜŞTEKİ GÜNLÜK KAYIP YÜZDE 3,5

Hafta içinde 24 dolar üzerine çıkarak Nisan sonrası en yüksek seviyeyi gören gümüş bugün yüzde 3,5 kayıpla 23 doların altını test etti. Fiyat son saat diliminde 23,09 dolardan işlem görüyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN 2023 PİYASASI İÇİN TAHMİN

Yatırımcılar piyasalar ilişkin uzman yorumlarını merak ederken ünlü piyasa analisti İslam Memiş’ten kritik bir değerlendirme geldi. 2023’te piyasanın nasıl olacağına ilişkin yorumda bulunan Memiş, “İnsanlar enflasyonu daha yeni hissetti. İnsanlar enflasyon karşısında parasının aşırı şekilde değer kaybettiğini görünce nerede nasıl uyandıklarını şaşırdılar. 2023 yılı resesyonun çok konuşulacağı bir yıl olacağı için nakitin çok değerli olacağını da bilmek gerekiyor. 2023’e az insan bol nakitle giriş yapacağız; benim bu şekilde bir düşüncem var. Ama bol nakitle bekleyenler kazançlı çıkacaktır” ifadelerini kullandı.



