ALTIN fiyatları SON DAKİKA! DİKKAT 60 TL birden artacak: İşte 9 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün açıklaması sonrası merak edildi. Bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. İşte 9 Mart 2023 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (9 MART 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 8 Mart 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.104,49 TL'den yapan gram altın bugün 1.104,40 TL alış, 1.104.60 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,395,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.327,00 liradan alınıyor, 7.401,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.712.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.675,00 liradan alınıyor, 3.715,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.856,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 9 Mart itibariyle 1.837,00 liradan alınıyor, 1.857,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 9 Mart günü 7.306,00 TL alış, 7,389,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI İLE İLGİLİ KRİTİK UYARI: 60 TL ARTIŞ GÖSTERECEK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk FED faiz kararının piyasalara yön vereceğini hatırlatıp dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Uzman isim, altın fiyatlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün o açıklaması:

“Enflasyona karşı parasının değerini korumak için içerde altın alımları yapıldığını görüyoruz. Bir miktar satışların, deprem bölgesinde binaların yıkılmasıyla yastık altında kalan altınlara ulaşılamadı veyahut bir miktar mağduriyetler oluşmuştur düşüncesiyle acaba elimdeki altını alıp bankaya mı yatırayım şeklinde gelişmeler var ama bu çerçevede satışların sınırlı olduğunu görüyoruz fakat genelde enflasyona karşı paranın değerini korumak için vatandaşın altın aldığını görüyoruz.”

Uzman isim konuşmasının devamında altının 1855-1857 dolarları aşması halinde 1875-1895 dolar seviyelerini göreceğini söyledi.

Uzman isim, gram altına ilişkin yaptığı açıklamada ise “Haftasonunu 1150 seviyelerinden kapattık. Muhtemelen ONS altın fiyatındaki yükseliş ile beraber 1165-1175 TL seviyelerine doğruda hareket söz konusu olabilir. Beklentiler bu şekilde.” ifadelerini kullandı.

