FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN için gizli formül! Uzman isim o tarihi işaret etti: İşte 17 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

ALTIN için gizli formül! Uzman isim o tarihi işaret etti: İşte 17 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

17.02.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'ın fiyatlara ilişkin yaptığı tahminin yanı sıra düşüncelerini dile getirmesinin ardından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ise bugün 18.8578 TL alış fiyatından, 18.8670 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 17 Şubat 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN için gizli formül! Uzman isim o tarihi işaret etti: İşte 17 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın beşinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak edildi. ABD enflsyon oranının beklentinin üzerinde geldiğini anımsatıp "Bir dalgalanma söz konusu oldu." diyerek uyarıda bulundu. Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 17 Şubat 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (17 ŞUBAT 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 16 Şubat 2023 Perşembe günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.113,07 TL'den yapan gram altın bugün 1.107,20 TL alış, 1.107.40 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,444,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.395,00 liradan alınıyor, 7.464,00 liradan satılıyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.736.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.710,00 liradan alınıyor, 3.748,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.868,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Şubat itibariyle 1.855,00 liradan alınıyor, 1.874,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 17 Şubat günü 7.430,00 TL alış, 7,506,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ha

ALTIN YATIRIMCILARINA HATİCE KOLÇAK'TAN ÖNEMLİ UYARI

Altın yatırımcılarını uyaran Hatice Kolçak, alım yapmak isteyenler için tarih verdi.

ALTIN ALMAK İSTEYENLERE TARİH VERDİ!

"Altın alacaksam o seviyeden alırım" diyen Kolçak,açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Altın 1837 dolar seviyesinde. Dün ABD enflasyonu geldi. Enflasyon beklentinin üzerinde geldi. Bu verilerin ardından piyasalara satış getirmesi bekleniyordu. Bir dalgalanma söz konusu oldu. Bunun devamında dün gece FED Başkanı konuştu. Tüm fiyatlamalar FED Başkanının açıklaması sonrası değişti. Buradan takip etmemiz lazım. Ons altın kritik bir noktada. Bir satış baskısı daha yaşarsa 1805 dolara kadar gerileyebilir. Alım yerleri buralar. Ama illa alacaksam buradan ve biraz daha düştüğünde alabilirim"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ŞOK 18 - 21 Şubat kataloğu: 6 taksitle 2 bin 599 TL'ye mont satılacak! Şişme yelek bin 999 TL!ŞOK 18 - 21 Şubat kataloğu: 6 taksitle 2 bin 599 TL'ye mont satılacak! Şişme yelek bin 999 TL!
Borsa İstanbul'dan 'altın' kararı!Borsa İstanbul'dan 'altın' kararı!
Peş peşe açıklandı! Kredi borçlarına ertelemePeş peşe açıklandı! Kredi borçlarına erteleme
Anahtar Kelimeler:
Altın çeyrak altın hatice kolçak

En Çok Okunan Haberler

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

MİRAÇ KANDİLİ CUMA MESAJLARI! 17 Şubat 2023 duygusal, dualı, ayetli Miraç Kandili ve cuma mesajları BURADA!

MİRAÇ KANDİLİ CUMA MESAJLARI! 17 Şubat 2023 duygusal, dualı, ayetli Miraç Kandili ve cuma mesajları BURADA!

Çok konuşulacak maliyet: 456 milyar dolar...

Çok konuşulacak maliyet: 456 milyar dolar...

Bankaların bağış sınırlamasına muafiyet!

Bankaların bağış sınırlamasına muafiyet!

Yem desteğiyle ilgili karar Resmi Gazete'de!

Yem desteğiyle ilgili karar Resmi Gazete'de!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.