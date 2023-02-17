ALTIN için gizli formül! Uzman isim o tarihi işaret etti: İşte 17 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın beşinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak edildi. ABD enflsyon oranının beklentinin üzerinde geldiğini anımsatıp "Bir dalgalanma söz konusu oldu." diyerek uyarıda bulundu. Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 17 Şubat 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (17 ŞUBAT 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 16 Şubat 2023 Perşembe günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.113,07 TL'den yapan gram altın bugün 1.107,20 TL alış, 1.107.40 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,444,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.395,00 liradan alınıyor, 7.464,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.736.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.710,00 liradan alınıyor, 3.748,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.868,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Şubat itibariyle 1.855,00 liradan alınıyor, 1.874,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 17 Şubat günü 7.430,00 TL alış, 7,506,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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ALTIN YATIRIMCILARINA HATİCE KOLÇAK'TAN ÖNEMLİ UYARI

Altın yatırımcılarını uyaran Hatice Kolçak, alım yapmak isteyenler için tarih verdi.

ALTIN ALMAK İSTEYENLERE TARİH VERDİ!

"Altın alacaksam o seviyeden alırım" diyen Kolçak,açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Altın 1837 dolar seviyesinde. Dün ABD enflasyonu geldi. Enflasyon beklentinin üzerinde geldi. Bu verilerin ardından piyasalara satış getirmesi bekleniyordu. Bir dalgalanma söz konusu oldu. Bunun devamında dün gece FED Başkanı konuştu. Tüm fiyatlamalar FED Başkanının açıklaması sonrası değişti. Buradan takip etmemiz lazım. Ons altın kritik bir noktada. Bir satış baskısı daha yaşarsa 1805 dolara kadar gerileyebilir. Alım yerleri buralar. Ama illa alacaksam buradan ve biraz daha düştüğünde alabilirim"

