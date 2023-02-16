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ALTIN için yatırımcıları DİKKAT! Fiyatlar dibe vuracak: İşte 16 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

16.02.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklama nedeniyle yakından takip ediliyor. İslam Memiş yatırımcıları uyardı. İslam Memiş sayıların aşağı yönlü hareket edeceğini belirtip eksi 2 düşüş yaşanacağını vurguladı. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Şubat 2023 altın fiyatları...

ALTIN için yatırımcıları DİKKAT! Fiyatlar dibe vuracak: İşte 16 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öte yandan dolar 18,8478 TL alış fiyatından, 18,8547 TL satış fiyatından işlem görüyor. Euro 20.2074 TL alış ve 20.2154 TL satış fiyatına sahip. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 16 Şubat 2023 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 16 Şubat 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.113,87 TL'den yapan gram altın bugün 1.115,59 TL alış, 1.115.77 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,444,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.379,00 liradan alınıyor, 7.457,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.736.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.701,00 liradan alınıyor, 3.743,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.868,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Şubat itibariyle 1.850,00 liradan alınıyor, 1.871,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 16 Şubat günü 7.430,00 TL alış, 7,506,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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ALTIN İLE İLGİLİ KRİTİK UYARI: "BÜYÜME RAKAMLARI AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET EDECEK!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altına yönelik dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Türkiye ekonomisinin nasıl bir sürece gireceği merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı.

"İTHALATTA GERİLEME GÖRÜLEBİLİR!"

İslam Memiş, deprem ile birlikte büyüme rakamların aşağı yönlü hareket edeceğini ifade edip eksi 2 düşüş yaşanacağını vurguladı.

Ortaya çıkan maliyetlerin bir kısmını DASK gibi sigorta kuruluşlarının karşılayacağını belirten İslam Memiş, ithalatta gerilemelerin görülebileceğini söyledi.

RAMAZAN AYI SONRASI ALTINDA YENİ REKORLAR GÖRÜLEBİLİR!

Ramazan ayı ile birlikte hem üretimde hem de tüketimde düşüşler yaşanabileceğini söyleyen Memiş, altında yeni rekorların beklediğini vurguladı.

İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: "ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKORLAR BEKLENİYOR"

İşte İslam Memiş'in o açıklaması:

"Ancak elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmiyorum. Orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte fayda var. Şubat ayı içerisinde son bir geri çekilme ama Haziran ayından sonraki süreçlerde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek bir gram altın karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum."

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