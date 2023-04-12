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Altın, bor, petrol… Şimdi de zeolit! Sadece o bölgede 500 milyon tonluk rezerv bulunuyor

12.04.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye yer altı zenginlikleri açısından oldukça çeşitli kaynaklara sahip. Enerjiden tarıma pek çok alanda kullanılan zeolit de bunlardan biri. Balıkesir, Manisa, Kütahya, İzmir, Bolu ve Kapadokya’da zengin zeolit yatakları bulunuyor. Sadece Balıkesir-Bigadiç bölgesinde yaklaşık 500 milyon ton rezervin olduğu tahmin ediliyor.

Altın, bor, petrol… Şimdi de zeolit! Sadece o bölgede 500 milyon tonluk rezerv bulunuyor

Pek bilinmeyen ama aslında önemli bir endüstriyel hammadde olan zeolit, özellikle son yıllarda büyük rağbet görüyor. Bunun nedeni de organik tarımdan besiciliğe hatta endüstriyel atıkların temizlenmesine kadar çok sayıda alanda kullanılmasından ileri geliyor. Peki zeolit nerelerde bulunuyor ve önemi nereden geliyor? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlgin Kurşun zeolit mineralini ve bu mineral hakkında merak edilenleri anlattı.

TRT Haber’e konuşan Prof. Dr. İlgin Kurşun, “Dünyadaki doğal zeolit rezervleri konusunda kesin bir bilgi olmamakla beraber 1989 yılında 250 bin ton olan dünya doğal zeolit üretimi, 2017 yılında 1milyon 100 bin tona ulaştı. Yine dünya üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı Küba tarafından gerçekleştiriliyor. Çin, Kanada, Japonya ve ABD ise diğer önemli üreticiler” diyor.

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TÜRKİYE’DE REZERV ALANI BALIKESİR

Zeolitin Türkiye’de ilk defa 1971 yılında tespit edildiğini ifade eden Prof. Dr. Kurşun, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Ülkemizde zeolit adına yapılan ilk keşif 1971 yılında Gölpazarı-Göynük civarında bulunan doğal bir zeolit türüne aittir. Türkiye’deki önemli zeolit oluşumları klinoptilolit, şabazit, mordenit, erionit ve analsim mineralleridir. Türkiye’de Balıkesir, Bigadiç, Manisa, Gördes, Kütahya, İzmir, Bolu, Kapadokya gibi yörelerde zengin zeolit yatakları bulunuyor. Bunlar arasında en önemli olanları ise Balıkesir-Bigadiç ve Manisa-Gördes’te bulunan yataklar. Manisa-Gördes’te Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından detaylı rezerv etütleri yapıldı. 18 milyon ton görünür ve 20 milyon ton zeolitik tüf rezervi tespit edildi. Balıkesir-Bigadiç bölgesinin ise yaklaşık 500 milyon ton rezerve sahip olduğu tahmin ediliyor.”

2021’DE 37 BİN TONA YAKIN ZEOLİT ÜRETİLDİ

Diğer bölgelerde detaylı bir çalışma yapılmadığını ifade eden Prof. Dr. Kurşun, “Türkiye genelinde toplam rezervin 50 milyar ton civarında olduğu tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde MTA’nın 2017’de yapmış olduğu çalışmaya göre klinoptilolit ve hölandit minerallerinin görünür ve muhtemel rezerv miktarı 344 milyon 217 bin 73 ton” diye açıklıyor.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre 2021’de 36 bin 947,78 ton zeolit üretildi.


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