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Ünlü hazır giyim markası iflas etti! 2 bin işçi işsiz kaldı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.12.2024 16:09
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2013 yılında Sevenhill, mali sorunları aşabilmek için iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu. 1979 yılında temelleri atılan hazır giyim markası Sevenhill, iflasını duyurdu. Firmanın 2 bin çalışanı işsiz kaldı.

Ünlü hazır giyim markası iflas etti! 2 bin işçi işsiz kaldı

1979 yılında Bektaş Özbek tarafından temeli atılan, İstanbul merkezli hazır giyim markası Sevenhill, iflasını duyurdu.Ekonomik kriz nedeniyle Sevenhill'in mali yapısında büyük bozulmalar oldu. Birçok şube kapanmaya başladı ve şirketin mali durumu, yatırımcılar ve bankalarla olan ilişkileri zorlaştırdı.

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İFLAS ERTELEME BAŞVURUSU YAPMIŞTI

2013 yılında Sevenhill, mali sorunları aşabilmek için iflas erteleme başvurusunda bulundu. Başvuruyla ilgili 2015 yılında mahkeme, iflas erteleme kararını bozarak markanın iflasına karar verdi. Bu dönemde Sevenhill’in borcu 80 milyon TL (yaklaşık 35 milyon dolar) seviyelerine çıkmıştı. Bu kararın ardından ünlü marka, Türkiye’nin büyük giyim devlerinden biri olarak tarihteki yerinden ayrıldı.

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ÇALIŞANLAR İŞSİZ KALDI

Halk TV'de yer alan habere göre Sevenhill’in iflası 2 bin çalışanı da etkiledi. Çalışanlar, şirketin kapanmasıyla işsiz kaldı.

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iflas
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