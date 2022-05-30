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ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ TEST ETTİ 30 MAYIS 2022: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 30 Mayıs 2022 Pazartesi

30.05.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü yani, haftanın ilk iş gününde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle merak konusu oldu. Peki 30 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü canlı altın fiyatları son dakika verileri haberimizde…

ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ TEST ETTİ 30 MAYIS 2022: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 30 Mayıs 2022 Pazartesi

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 30 Mayıs Pazartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 30 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatında son durum merak edildi. Peki 30 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü son dakika altın fiyatları...

30 MAYIS GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 30 Mayıs Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 965,28 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 975,14 lira satış fiyatı 975,34 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.410,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.366,00 TL satış fiyatı 6.449,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.217,00 TL'den yapan yarım altın, 3.170,00 TL alış 3.221,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.608,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 30 Mayıs itibariyle 1.594,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.617,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış: 6.361,00 TL

Tam altın satış: 6.444,00 TL

30 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...30 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...


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