FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 30 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

30 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

30.05.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Mayıs 2022 Pazartesi günü, yani piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 30 Mayıs 2022 Pazartesi altın bilezik fiyatları...

30 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

30 Mayıs Pazartesi günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 30 Mayıs 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

30 MAYIS'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

30 Mayıs günü haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 895,98 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 30 Mayıs 2022 itibariyle 884,38 TL alış ve 892,94 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 709,99 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 704,01 TL alış ve 704,36 TL satış fiyatına sahip.

ALTIN FİYATLARI 30 MAYIS 2022: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 30 Mayıs 2022 PazartesiALTIN FİYATLARI 30 MAYIS 2022: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 30 Mayıs 2022 Pazartesi

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 643,05 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,54 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

728xauto (79)

14 ayar altın 532,38 TL alış ve 639,55 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıdem tazminatında vergi iadesi! Kıdem tazminatında vergi iadesi!
Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Konutta fahiş kiraya yeni önlem: Zorunluluk geliyorKonutta fahiş kiraya yeni önlem: Zorunluluk geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı... O illerde petrol aranacak!

Resmi Gazete'de yayımlandı... O illerde petrol aranacak!

Bu buğday tam 7 bin yıllık!

Bu buğday tam 7 bin yıllık!

Tazminat alabilirsiniz! Çoğu araç sahibi bundan haberdar değil

Tazminat alabilirsiniz! Çoğu araç sahibi bundan haberdar değil

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.