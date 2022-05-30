30 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

30 Mayıs Pazartesi günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 30 Mayıs 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

30 MAYIS'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

30 Mayıs günü haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 895,98 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 30 Mayıs 2022 itibariyle 884,38 TL alış ve 892,94 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 709,99 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 704,01 TL alış ve 704,36 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 643,05 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,54 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 532,38 TL alış ve 639,55 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.