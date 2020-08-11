FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın meğer bu yüzden yükseliyormuş! Ne zamana kadar yükselecek?

Altın meğer bu yüzden yükseliyormuş! Ne zamana kadar yükselecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.08.2020 10:23 | Son Güncelleme

Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan altın birçok yatırımcı için "en güvenilir liman" olarak tanımlanır. Önemli günlerde hediye olarak alınması veya yatırım aracı olarak kullanılabilmesi altının fiyatlarında harekete neden olur. Son dönemde yatırımcısına en fazla kar ettiren madenlerden olan altının değerinin yükselmesinin ardındaki sebepler karşınızda...

Altın meğer bu yüzden yükseliyormuş! Ne zamana kadar yükselecek?

İşçiliğin fazla olduğu altınlar genellikle hediye etmek için satın alınır. Gram, külçe gibi altın çeşitlerinin işçiliği azdır ve yatırım yapmak isteyen insanlar tarafından sıklıkla tercih edilir. Gram altının 480 lira civarlarında seyrettiği altın piyasasında son aylarda kayda değer bir artış var. Son 20 yıl göz önünde bulundurulduğunda istisnalar dışında hep bir artış grafiği çizen altın fiyatları özellikle son aylarda ciddi şekilde yukarılara tırmandı. Yatırımcısının cebini sağlama alan altındaki yükseliş, yatırım konusunda acemi olan insanların da ilgisini çekmeye başladı. Kriz dönemlerinde güvenilir bir kaynak olması altına olan ilgiyi giderek artırdı. Akıllardaki soruların geneli altının gidişatının ne yönde olacağı ile ilgili. Altının yükselişinin neden durmadığı ve ne kadar yükseleceği ile ilgili görüşler uzmanlar tarafından belirtilmeye devam ediyor.

ALTININ YÜKSELİŞİ NEDEN DURMUYOR?

Türkiye'nin ve dünyanın önemli finans kuruluşlarından altın ile ilgili yorumlar geliyor. Altındaki yükselişin devam edeceğinin birçok ekonomist tarafından belirtilmesi insanlar arasında neden durmadığı üzerine konuların konuşulmasına neden oldu. Ekonomistlere göre değer artışının başlıca birden fazla sebebi bulunuyor.

  • COVID-19 virüsünün tüm dünyayı kırmızı alarma geçirmesi hemen hemen her sektörde ciddi dalgalanmalara sebep oldu. Dijital ortamda hizmet veren kuruluşlar insanların evlere kapanmasıyla değerlerini katladı. Altın da bu süreçten ciddi şekilde etkilenerek yatırımcısının yüzünü güldürdü. Bunun sebebinin virüs krizine karşı merkez bankalarının çok fazla likidite yaratarak bunu reel sektöre akıtmaları olduğu belirtiliyor.

  • Diğer bir sebebin de dolar piyasasının bu süreç içerisinde zayıflaması olarak görülüyor. Çünkü ons altın, dolar ile ölçülüyor ve dolar endeksi 4 ay içinde 103'ten 94 seviyelerine geriledi.

  • Geçen senenin son çeyreğinde Çin'den yayılmaya başlayan virüs kısa bir sürede dünyaya yayılmıştı. Bu süreç gergin bir ortam yarattı ve ülke piyasaları kötü etkilendi. Yatırımcılar için güvenli bir liman olarak görülen altın, ikinci dalganın gelme endişesinden dolayı hala tercih edilmeye devam ediyor.

  • Faizlerin dibi görmesi de altındaki yükselişin durmamasının başlıca sebeplerinden birisi olarak görülüyor. Özellikle pandemi ile bankaların uygulamaya başladığı düşük faiz kampanyaları altının işine yaradı ve değerini artırdı.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, 2022 sonuna kadar düşük faiz beklentilerini duyurdu. Ayrıca COVID-19 virüsünden kaynaklı ikinci bir dalganın gelme olasılığı da piyasalardaki belirsizliği arttırıyor. Bunlar göz önünde bulundurularak altındaki yükselişin devam edebileceği uzmanlar tarafından belirtildi.

kaynaklar:

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53512509

http://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/

https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2020/07/23/son-dakika-altindaki-yukselis-devam-edecek-mi/4

https://www.yenisafak.com/ekonomi/altin-neden-yukseliyor-iste-altin-fiyatlarindaki-yukselisin-sebebi-3552130

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMasal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!
Bakan Selçuk açıkladı! Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?Bakan Selçuk açıkladı! Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Altında sert düşüş devam ediyor!

Altında sert düşüş devam ediyor!

Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!

Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!

Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor

Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Altında yükseliş sürecek mi?

Altında yükseliş sürecek mi?

Altın düşer mi? Uzman isimden altın yorumu!

Altın düşer mi? Uzman isimden altın yorumu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu?

Akaryakıt satışlarında bayram rekoru

Akaryakıt satışlarında bayram rekoru

Dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldular! Kilosu 3 bin euro...

Dünyanın en pahalısını buldular! Kilosu 3 bin euro...

Ons altında sert düşüş!

Altın fiyatlarında sert düşüş!

Benzine 23 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri dikkat!

Yusufeli Barajı'nda son 50 metre! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak

Yusufeli Barajı'nda son 50 metre! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.