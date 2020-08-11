Altın meğer bu yüzden yükseliyormuş! Ne zamana kadar yükselecek?

İşçiliğin fazla olduğu altınlar genellikle hediye etmek için satın alınır. Gram, külçe gibi altın çeşitlerinin işçiliği azdır ve yatırım yapmak isteyen insanlar tarafından sıklıkla tercih edilir. Gram altının 480 lira civarlarında seyrettiği altın piyasasında son aylarda kayda değer bir artış var. Son 20 yıl göz önünde bulundurulduğunda istisnalar dışında hep bir artış grafiği çizen altın fiyatları özellikle son aylarda ciddi şekilde yukarılara tırmandı. Yatırımcısının cebini sağlama alan altındaki yükseliş, yatırım konusunda acemi olan insanların da ilgisini çekmeye başladı. Kriz dönemlerinde güvenilir bir kaynak olması altına olan ilgiyi giderek artırdı. Akıllardaki soruların geneli altının gidişatının ne yönde olacağı ile ilgili. Altının yükselişinin neden durmadığı ve ne kadar yükseleceği ile ilgili görüşler uzmanlar tarafından belirtilmeye devam ediyor.

ALTININ YÜKSELİŞİ NEDEN DURMUYOR?

Türkiye'nin ve dünyanın önemli finans kuruluşlarından altın ile ilgili yorumlar geliyor. Altındaki yükselişin devam edeceğinin birçok ekonomist tarafından belirtilmesi insanlar arasında neden durmadığı üzerine konuların konuşulmasına neden oldu. Ekonomistlere göre değer artışının başlıca birden fazla sebebi bulunuyor.