Altın meğer bu yüzden yükseliyormuş! Ne zamana kadar yükselecek?

İşçiliğin fazla olduğu altınlar genellikle hediye etmek için satın alınır. Gram, külçe gibi altın çeşitlerinin işçiliği azdır ve yatırım yapmak isteyen insanlar tarafından sıklıkla tercih edilir. Gram altının 480 lira civarlarında seyrettiği altın piyasasında son aylarda kayda değer bir artış var. Son 20 yıl göz önünde bulundurulduğunda istisnalar dışında hep bir artış grafiği çizen altın fiyatları özellikle son aylarda ciddi şekilde yukarılara tırmandı. Yatırımcısının cebini sağlama alan altındaki yükseliş, yatırım konusunda acemi olan insanların da ilgisini çekmeye başladı. Kriz dönemlerinde güvenilir bir kaynak olması altına olan ilgiyi giderek artırdı. Akıllardaki soruların geneli altının gidişatının ne yönde olacağı ile ilgili. Altının yükselişinin neden durmadığı ve ne kadar yükseleceği ile ilgili görüşler uzmanlar tarafından belirtilmeye devam ediyor.
ALTININ YÜKSELİŞİ NEDEN DURMUYOR?
Türkiye'nin ve dünyanın önemli finans kuruluşlarından altın ile ilgili yorumlar geliyor. Altındaki yükselişin devam edeceğinin birçok ekonomist tarafından belirtilmesi insanlar arasında neden durmadığı üzerine konuların konuşulmasına neden oldu. Ekonomistlere göre değer artışının başlıca birden fazla sebebi bulunuyor.
COVID-19 virüsünün tüm dünyayı kırmızı alarma geçirmesi hemen hemen her sektörde ciddi dalgalanmalara sebep oldu. Dijital ortamda hizmet veren kuruluşlar insanların evlere kapanmasıyla değerlerini katladı. Altın da bu süreçten ciddi şekilde etkilenerek yatırımcısının yüzünü güldürdü. Bunun sebebinin virüs krizine karşı merkez bankalarının çok fazla likidite yaratarak bunu reel sektöre akıtmaları olduğu belirtiliyor.
Diğer bir sebebin de dolar piyasasının bu süreç içerisinde zayıflaması olarak görülüyor. Çünkü ons altın, dolar ile ölçülüyor ve dolar endeksi 4 ay içinde 103'ten 94 seviyelerine geriledi.
Geçen senenin son çeyreğinde Çin'den yayılmaya başlayan virüs kısa bir sürede dünyaya yayılmıştı. Bu süreç gergin bir ortam yarattı ve ülke piyasaları kötü etkilendi. Yatırımcılar için güvenli bir liman olarak görülen altın, ikinci dalganın gelme endişesinden dolayı hala tercih edilmeye devam ediyor.
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, 2022 sonuna kadar düşük faiz beklentilerini duyurdu. Ayrıca COVID-19 virüsünden kaynaklı ikinci bir dalganın gelme olasılığı da piyasalardaki belirsizliği arttırıyor. Bunlar göz önünde bulundurularak altındaki yükselişin devam edebileceği uzmanlar tarafından belirtildi.
kaynaklar:
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53512509
http://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/
https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2020/07/23/son-dakika-altindaki-yukselis-devam-edecek-mi/4
https://www.yenisafak.com/ekonomi/altin-neden-yukseliyor-iste-altin-fiyatlarindaki-yukselisin-sebebi-3552130
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