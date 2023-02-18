‘Altın mı, dolar mı’ sorusuna İslam Memiş’ten çok başka yanıt! ‘Dünya bunu konuşacak’ diyerek ilk kez açıkladı: Yatırımcının yeni gözdesi kobalt…

Geçtiğimiz haftalarda ons altındaki yükselişin etkisiyle 1.185 TL’ye çıkarak rekor kıran gram altın fiyatı, onstaki düşüşe bağlı değer kaybediyor. Altının gram fiyatı dün 1.103 TL’ye inerek zirvesinden yüzde 7 oranında geri çekildi. Geçtiğimiz yılı kârsız kapatan ons altın ise dün 1828 dolara gerileyerek 2023 yılı kazançlarını da geri verdi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD’de enflasyonun son aylarda beklenenden fazla gerileme göstermesi piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed’in yıl içinde faiz indirimine başlayacağı beklentisini artırdığı için dolar geriledi, altın ise yükseldi. Son açıklanan ÜFE ve TÜFE rakamlarının aylık bazda artması ve yıllık bazda da beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed’in şahin kalacağı ve son toplantıda belirttiği iki kez daha faiz artışına gidebileceği beklentisini artırdı. Dolar endeksi bu beklentilerle 104,60 seviyesine çıkarken ABD 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,92 ile Kasım ayı sonrası en yüksek seviyeye çıktı. 10 yıllık tahvil faizi Ekim ayında yüzde 4,33’e çıkarak 2008 yılı sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kasım FOMC toplantısında Fed’in faiz hızını düşüreceklerini açıklamasıyla gerileyen 10 yıllık gösterge, bugünlerde Fed’in bir yerine iki faiz artışı yapacağı ve bu yıl faiz indirimine başlamayacağı düşüncesiyle yükseliş yaşıyor.

ALTIN MI? DOLAR MI?

Altın düşerken, dolar/TL kuru 19,30’u görerek yeni rekorunu kırdı. Şimdi ise parasını değerlendirmek isteyen yatırımcıların aklında şu soru var: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırır? Altın ve döviz piyasalarındaki hareketlilik sonrasında Piyasa Uzmanı İslam Memiş’ten ters köşe yaptıracak bir tavsiye geldi. ‘Altın mı, dolar mı’ tercihi yapacak yatırımcıya seslenen uzman isim ‘dünyanın yeni gözdesi’ diyerek ilk kez açıkladı.

‘DÜNYA KOBALTI KONUŞACAK’

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İslam Memiş, ‘Sizi bir yatırım aracı ile tanıştıracağım. Sözüm vardı. Deprem felaketi dolayısıyla erken açıklamak istedim. Dünyanın yeni gözdesi KOBALT (Co) olacak. Milletim bu fırsatı değerlendirmeli. 82 bin idi, 35.395’ten kapanış yaptı. 2023-2024’te dünya bunu konuşacak’ ifadelerini kullandı.



