FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Altın mı Gümüş mü: 2025-2026 rakamlarıyla hangisi kazandırır?

Gram altın 2025'te yüzde 98, gümüş yüzde 109 kazandırdı. 2026'da tablo değişiyor mu? Güncel rakamlar ve yatırımcı profilleriyle karşılaştırma.

Recep Demircan

Türk yatırımcının en çok sorduğu sorulardan biri değişmiyor: altın mı alayım, gümüş mü? Her ikisi de enflasyona karşı kalkan, TL'nin eridiği dönemlerde sığınak. Ama aralarındaki fark, hangi yatırımcı profiline uyduğunu belirliyor.

2025: GÜMÜŞ ALTINI GERİDE BIRAKTI

2025 yılı her iki metal için de güçlü geçti, ancak sıralaması sürpriz yarattı. Gram altın yılbaşında 3.004 TL'den başlayıp yıl sonunda 5.944 TL'ye ulaşarak yatırımcısına yüzde 97,87 oranında getiri sağladı. Gram gümüş ise aynı dönemde yüzde 109 değer kazanarak altını geride bıraktı.

Rakamı somutlaştırmak gerekirse: 1 Ocak 2025'te 10.000 TL ile gram altın alan yatırımcının parası yıl sonunda 18.983 TL'ye ulaşırken, aynı tutarla gram gümüş alan yatırımcının parası 24.162 TL'ye yükseldi. Aradaki yaklaşık 5.000 TL'lik fark, miktarla orantılı olarak ciddi rakamlara dönüşüyor.

2026: TABLO TERSİNE DÖNÜYOR MU?

2026'nın ilk çeyreğinde momentum kısmen değişti. Gümüş yılın başından itibaren 72 dolardan 86 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altın da rekor kırdı ancak fiyatlar dalgalı bir seyir izledi.

TL bazında güncel tabloya bakıldığında gram altın yaklaşık 6.600-6.700 TL bandında seyrederken gram gümüş 104-108 TL aralığında işlem görüyor. Her iki metal de 2025 başına kıyasla güçlü reel getiri sunmuş durumda. Ancak gümüşteki volatilite 2026'da da devam ediyor: gram gümüş son 52 haftada 34,70 TL ile 169,92 TL arasında gidip geldi. Bu geniş bant, potansiyelin büyüklüğünü de riskini de aynı anda gösteriyor.

ALTIN NEDEN HALA VAZGEÇİLMEZ?

Altının en büyük gücü öngörülebilirliği. Küresel merkez bankalarının rezerv varlığı olmayı sürdürüyor; bu durum onu kriz dönemlerinde ve jeopolitik gerginliklerde en çok talep gören sığınak haline getiriyor. Oynaklığı gümüşe kıyasla belirgin biçimde düşük — ani düşüşler daha sınırlı kalıyor, ama ani yükselişler de öyle.

Türkiye özelinde ise altın çift motorlu çalışıyor: yatırımcı hem ons fiyatındaki artıştan hem de doların TL karşısında değer kazanmasından yararlanıyor. Dolar bazında altın sakin seyrederken bile gram altın ciddi artış kaydedebiliyor. 2026'nın ilk çeyreğinde merkez bankası alımları ve jeopolitik gerilim altını desteklemeye devam etti; altın haberleride bu tabloyu doğrular nitelikte.

GÜMÜŞ NEDEN BU KADAR HEYECAN VERİCİ?

Gümüşü farklı kılan şey saf bir yatırım aracı olmaması. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, tıbbi cihazlar ve elektronik sektörü bu metale her yıl devasa bir sanayi talebi yaratıyor. Telefonunuzda 0,2-0,3 gram, bir bilgisayarda 1 grama kadar gümüş bulunduğu düşünüldüğünde, küresel teknoloji üretiminin gümüşe ne denli bağımlı olduğu ortaya çıkıyor.

Gümüşün 2025'te altına bu kadar fark atmasının ardında birden fazla etken yatıyor: altın-gümüş rasyosunun Nisan ayında 106 seviyesinden 72-74 bandına gerilemesi, güneş panelleri ve tıp teknolojilerindeki fiziki talep artışı ve Rusya'nın ilk kez gümüşü rezerv olarak stoklamaya başlaması bunların başında geliyor. Güneş paneli ve elektrikli araç sektörünün yarattığı bu sanayi talebi gümüşü 2025'in yıldızı yaptı; gümüş haberleride bu trendin 2026'da da sürdüğünü net görüyor.

ALTIN-GÜMÜŞ RASYOSU: HANGİ METAL UCUZ?

İki metalin göreceli değerini ölçmek için yaygın kullanılan bir gösterge var: altın-gümüş rasyosu. Bir ons altının bir ons gümüşe bölünmesiyle hesaplanıyor. Pandemi döneminde bu oran 128'e kadar yükselmişti; 2025 başında 85 seviyelerine, yılın ilerleyen döneminde ise 72-74 bandına geriledi. Tarihsel ortalama 60-70 civarında seyrediyor.
Rasyo 80'in üzerindeyken gümüş görece ucuz, 50'nin altına indiğinde ise altın avantajlı konuma geçiyor. Tek başına yeterli bir gösterge olmasa da hangi metale yöneleceğini düşünen yatırımcılar için pratik bir referans noktası sunuyor.

KİM HANGİSİNİ ALMALI?

İki yılın verisi birlikte değerlendirildiğinde net bir tablo ortaya çıkıyor: uzun vadeli, düşük riskli yatırımcı için altın hâlâ en güçlü seçenek. Kısa-orta vadede yüksek getiri arayan, volatiliteye dayanabilen yatırımcı içinse gümüş daha cazip bir alternatif sunuyor.

Küresel finans kuruluşlarının raporları da bu ayrımı destekliyor: altın istikrarı, gümüş ise potansiyeli temsil ediyor. Türkiye'deki finans uzmanlarının önerdiği dengeli yaklaşım ise portföyün büyük bölümünü altında, daha küçük bir kısmını gümüşte tutmak yönünde. İki metalin aynı anda sert değer kaybetmesi tarihte nadir görülen bir senaryo; birlikte taşındıklarında portföydeki riski dengeleyen bir etki yaratıyorlar.

Anahtar Kelimeler:
Gümüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.