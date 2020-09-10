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Altın ne kadar yükselir? Ünlü bankanın çarpıcı altın yorumu: Altın 2021’de 2,300 doları görebilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2020 09:43 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ile ilgili aşağı ve yukarı yönlü hareketler, hem altın ihtiyacı olan vatandaşların hem de altın yatırımcılarının altın ne kadar olacak sorusunu sormasına neden oluyor. Bu nedenle herkes tarafından altın tahmini ve yorumları merak ediliyor. Son olarak Australia ½ New Zealand Banking group 2021 altın fiyatları konusunda bir tahminde bulundu. Peki, altın ne kadar yükselir? Altın fiyatları ne kadar olur? İşte detaylar...

Altın ne kadar yükselir? Ünlü bankanın çarpıcı altın yorumu: Altın 2021’de 2,300 doları görebilir

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan hareketlilik vatandaşların gözlerini uzman altın yorumu ve 2021 altın tahminleri konusuna çevirdi. Özellikle hem altın ihtiyacı olanlar hem de altına yatırım yapmak isteyenler tarafından altın ne kadar sorusu her gün düzenli olarak soruluyor ve gelişmeler takip ediliyor. Dün kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü %1,82 artış ile 468,90 TL’den kapattı. Peki, önümüzdeki günlerde altın ne olur? Altın ne kadar olacak? İşte 2021 altın tahminleri

ALTIN NE KADAR YÜKSELİR?

Gram altın fiyatı, güne dikey yönde başladıktan sonra 468,22 TL’den işlem görmeye başladı. Ons altın fiyatının ise alış fiyatı olarak 1.943,94 dolar, satış fiyatı olarak da 1.944,30 dolar seviyelerinde olduğu görülüyor. Bu nedenle altın fiyatları ne kadar olur sorusu sorulmaya devam ediyor. Uzmanlardan altının direnç ve destek seviyesi ile ilgili yorumlar gelirken kırılmanın hangi yöne doğru olacağı merak ediliyor.

Son olarak Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ) 2021 altın fiyatları ile ilgili bir tahminde bulundu. Bu tahmine göre; önümüzdeki sene altının ons başına 2,300 dolar seviyesine gelebileceği tahmini yapıldı. ANZ; fiziki talebin toparlandığını gerekçe göstererek altın fiyatlarının gelecek sene ons başına 2,300 dolar seviyesine geleceğinin görülebileceğini belirtti. Peki, altın nereye gidiyor? Altın neden artıyor?

Altın ne kadar yükselir? Ünlü bankanın çarpıcı altın yorumu: Altın 2021’de 2,300 doları görebilir

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

2021 yılı için altın tahmini yapan banka, altın yatırımlarını desteklemesi gereken faktörlerden bir tanesi olan bol para arzını gösterdi. Bunun yanı sıra düşük faiz oranlarının da altın yatırımlarına destek olabileceğine dikkat çeken banka, altın yatırımları konusunda makro belirsizliğin de etkili olması gerektiğine değindi.

ALTIN NE ZAMAN ALINIR?

Vatandaşlar tarafından altın yükselecek mi sorusu sorulurken aynı zamanda ne zaman altın alınabileceği de merak ediliyor. Bununla ilgili de değerlendirmelerini ve tahminlerini paylaşayan kurum; son dönemki geri çekilme hareketinin kısa ömürlü olduğunu değerlendirdi. Aynı zamanda altın düşecek mi soruları sorulurken kurum; altının yatırım aracı olarak pozisyonuna da değindi. ANZ, altın için halen cazip bir yatırım olduğu görüşünü paylaştı.

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