Altın ne kadar yükselir? Ünlü bankanın çarpıcı altın yorumu: Altın 2021’de 2,300 doları görebilir

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan hareketlilik vatandaşların gözlerini uzman altın yorumu ve 2021 altın tahminleri konusuna çevirdi. Özellikle hem altın ihtiyacı olanlar hem de altına yatırım yapmak isteyenler tarafından altın ne kadar sorusu her gün düzenli olarak soruluyor ve gelişmeler takip ediliyor. Dün kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü %1,82 artış ile 468,90 TL’den kapattı. Peki, önümüzdeki günlerde altın ne olur? Altın ne kadar olacak? İşte 2021 altın tahminleri

ALTIN NE KADAR YÜKSELİR?

Gram altın fiyatı, güne dikey yönde başladıktan sonra 468,22 TL’den işlem görmeye başladı. Ons altın fiyatının ise alış fiyatı olarak 1.943,94 dolar, satış fiyatı olarak da 1.944,30 dolar seviyelerinde olduğu görülüyor. Bu nedenle altın fiyatları ne kadar olur sorusu sorulmaya devam ediyor. Uzmanlardan altının direnç ve destek seviyesi ile ilgili yorumlar gelirken kırılmanın hangi yöne doğru olacağı merak ediliyor.

Son olarak Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ) 2021 altın fiyatları ile ilgili bir tahminde bulundu. Bu tahmine göre; önümüzdeki sene altının ons başına 2,300 dolar seviyesine gelebileceği tahmini yapıldı. ANZ; fiziki talebin toparlandığını gerekçe göstererek altın fiyatlarının gelecek sene ons başına 2,300 dolar seviyesine geleceğinin görülebileceğini belirtti. Peki, altın nereye gidiyor? Altın neden artıyor?