Altın ne zaman 2 bin doların üstüne çıkacak? Dolar karşısında altın artacak mı?

Doların yükselişinin ardından altına yatırım yapan yatırımcılar altın fiyatlarının ne olacağını merak ediyor. ABD ve Çin arasındaki çekişmeler, koronavirüs salgınının ikinci dalgasının geleceği endişesi ve aşı açıklamaları ile altın fiyatları nasıl pozisyon alacak bilinmiyor. Dolar fiyatlarının yükselişinden altın fiyatları nasıl etkilenecek araştırılıyor. Sürekli analistlerin yorumladığı altın fiyatları ne zaman 2 doların üstüne çıkacağı tartışılıyor. Konuyla ilgili görüş bildiren ING Bank müdürlerinden Warren Patterson açıklama yaptı.

Altın ne zaman 2 bin doların üstüne çıkacak?

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarının haftayı çok az da olsa karla kapatmasının ardından yatırımcılar, altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceğini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz dönemlerde birçok analistin "altın 2 bin doların üstüne çıkacak" yorumları, yatırımcılarda beklenti oluşturdu. Altın ne zaman 2 bin doların üzerine çıkarak araştırması yapan yataırımcılar için, ING Bank NV emtia strateji müdürü Warren Patterson'ın açıklaması şöyle;

ING Bank NV emtia strateji müdürü Warren Patterson, "Altını şu anda yönlendirecek bir şey göremiyorum. Fiyatlar dolardaki hafif gevşemeye rağmen garip bir şekilde biraz aşağıda. Şimdilik altın mevcut seviyelerde konsolide olmaktan oldukça memnun," dedi ve "Ancak piyasanın tekrar ons başına 2,000 dolar seviyesine çıkması yalnızca zaman sorunu. Mevcut gevşek para politikasında bir değişilik ya da hatta bir değişiklik işareti bile beklemiyoruz, bu nedenle düşüncemiz doların daha da zayıflaması" şeklinde görüş bildirdi.