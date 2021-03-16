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Altın ne zaman yükselir? Uzmanlardan, 'Altın yükselecek mi?' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2021 15:13 | Son Güncelleme

Altın ve gümüş yatırımı yapmak isteyenlere para piyasaları ve altın uzmanı İslam Memiş'ten önemli tüyolar geldi. İslam Memiş, yaz aylarında hem altının hem de gümüşün çok büyük yükselişe geçeceğini söyledi. Mart ayının başında 408 - 420 lira bandında ilerleyen altının yaz aylarında 500 lira bandına geçeceği; gram gümüşün ise yine yaz aylarında 10 lira bandını aşacağı tahmin ediliyor.

Altın ne zaman yükselir? Uzmanlardan, 'Altın yükselecek mi?' açıklaması

İslam Memiş, gümüş ve altın piyasasında sürekli yüksek oynamalar devam ederken yatırımcılara önemli uyarılarda ve tahminlerde bulundu. Mart ayının başında altın fiyatlarının ons ta 1680 - 1740 dolar, gramda ise 408 - 420 lira bandında olduğunu söyleyen İslam Memiş, dolardaki yükselişin altının düşüşünü de sınırladığını belirtti.

Altın ne zaman yükselir? Uzmanlardan, 'Altın yükselecek mi?' açıklaması

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİR?

Altının ons fiyatının 1720 - 1740 lira bandında haftayı tamamlamasının yükselişin devam edebilmesi için oldukça önemli olduğunu belirten İslam Memiş, altının tepki yükselişini devam ettireceğini düşündüğünü söyledi.

Altın ne zaman yükselir? Uzmanlardan, 'Altın yükselecek mi?' açıklaması

GÜMÜŞ NE ZAMAN YÜKSELİR?

İslam Memiş, gümüşün gram fiyatının teknik seviyeleri test ettiğini söyleyen piyasa uzmanı İslam Memiş, emtia fiyatlarının dolardan güç alarak yükseliş trendini sürdüreceğini de ekledi. Bu sebeple altın ve gümüş fiyatlarının yükselişinin devamını tahmin ettiğini yatırımcılar ile paylaştı.

Altın ne zaman yükselir? Uzmanlardan, 'Altın yükselecek mi?' açıklaması

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ SINIRLI

Dolar üzerindeki tahminlerini de yatırımcılar ile paylaşan İslam Memiş, doların önümüzdeki haftalarda 7.5 - 7.55 bandında seyredeceğini tahmin ediyor. Dolarda yaşanacak düşüşler ise oldukça sınırlı. Yükseliş trendi ise orta ve uzun vadede devam edecek.

Yaşanacak düşüşlerin kısa vadeli olduğunu belirten İslam Memiş, kısa aralıklarda doların 7.35 - 7.40 bandına gerileyebileceğini belirtti.

Mart'ın 3. haftasında açıklanacak Türkiye Merkez Bankası ve FED faiz kararları ile dolar kurunda geniş bantlı bir dalgalanma da öngörülüyor.

YAZ AYLARININ BİTİMİNDE ALTINI DOLARA ÇEVİRİN

2022'nin ilk çeyreğinden başlayarak Merkez bankalarının tekrar faiz artırımına geçeceğini öngören İslam Memiş, bunun emtia fiyatlarının geri çekilmesine yol açacağını düşünüyor.

Yaz aylarının sonuna kadar sabırlı bir şekilde bekleyen yatırımcıların, ihtiyaçları olan çıkış fırsatını yakalayabileceğini düşünen uzman, yaz aylarında altının kilogramının 60 bin dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

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